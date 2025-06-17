Pronostican lluvias o chubascos hacia el Sur del Lago de Maracaibo este martes 17-Jun

La mañana de este martes, 17 de junio el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica lluvias de intensidad variable hacia el sur del Lago de Maracaibo, al tiempo que informó sobre el desplazamiento de tres ondas tropicales (OT), que se prevé toquen Venezuela a partir de mañana miércoles.

En su acostumbrado reporte meteorológico el organismo resalta que: Continúa cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional; asimismo, la presencia de núcleos convectivos generadores de lluvias y chubascos, algunas acompañadas con descargas eléctricas en áreas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Portuguesa, Barinas, Apure, Táchira, Mérida y sur del Lago de Maracaibo.

También, algunas lloviznas dispersas en Miranda, La Guaira, Distrito Capital, este de Falcón y Lara.

Seguimiento de las OT

Onda Tropical N° 5: Desplazándose sobre Guatemala, cerca de los 84°W al sur de 19°N

Desplazándose sobre Guatemala, cerca de los 84°W al sur de 19°N Onda Tropical N° 6: Desplazándose sobre la Guayana Francesa, cerca de los 52°W al sur de 16°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el miércoles 18 y jueves 19 de junio.

Desplazándose sobre la Guayana Francesa, cerca de los 52°W al sur de 16°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el miércoles 18 y jueves 19 de junio. Onda Tropical N° 7: Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, cerca de los 43°W al sur de 16°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el jueves 19 y viemes 20 de junio.

Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, cerca de los 43°W al sur de 16°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el jueves 19 y viemes 20 de junio. Onda Tropical N° 8: Desplazándose al sureste de las Islas de Cabo Verde, cerca de los 21°W al sur de 15’N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el martes 24 y miércoles 25 de junio.

