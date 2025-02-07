Pronto el Desafío Juyasirrain en los tesoros naturales del Zulia

Noticia al Dia tuvo el placer de recibir la visita de Adelso Pineda, CEO de Fitlosophy, Director General de la Fundación X Lago Maracaibo, promotor del Desafío Juyasirrain, del cual habló profundamente, y también de Sindy Vanessa Cassiani, entrenadora personal.

"En Fitlosophy hemos realizado actividades deportivas de alto rendimiento en los últimos años. Asimismo, en este año venimos con nuevas disciplinas. Con esto, Fitlosophy tiene una visión de un nuevo modelo de ciudadanía. Tendremos entrenamientos para corredores de alto rendimiento, áreas de beisbol, basquetbol, salas de ping pong, y también para niños" fueron parte de sus palabras.

Foto: Haroldo Manzanilla

Por otro lado, expresó: "Con respecto al desafío, el cual ya lleva tres años, venimos con más ambición que las ediciones anteriores. Es un evento que se realizó el año pasado en el municipio Almirante Padilla, en la Isla de San Carlos. En este caso serán seis eventos en el año, en Mara, Guajira, Perijá, Catatumbo, volvemos a Almirante Padilla y terminamos en Maracaibo, específicamente en las instalaciones de Fitlosophy (área de palmeras del Hotel Tibisay del Lago).

Pineda explica que el propósito de este evento es entender la importancia de cuidar nuestro cuerpo haciendo actividades de alto rendimiento, y también, preservar y aprovechar las áreas naturales de nuestra tierra, ya que "el que no conoce lo que tiene, no lo cuida, por ejemplo, el caso del Lago de Maracaibo".

"Esta también es una forma de emular al Desafío de Colombia, pero con el mensaje primordial de preservar nuestras tierras, que es una de las cosas más sagradas que tenemos", amplió Adelso.

Foto: Haroldo Manzanilla

En otro sentido, la entrenadora Sindy Vanessa Cassiani, acotó: "Cuando hablamos de desafío, hablamos de la parte mental. Yo puedo tener todas las condiciones físicas, pero si me bloqueo a la hora de pasar un obstáculo o más condiciones mentales no me permiten avanzar en la competencia, eso también puede ser un bloqueo emocional para el atleta. Nosotros siempre vamos a evaluar la parte física, pero también mental".

Asimismo, Pineda aclaró que las actividades se dividen en dos tipos: carreras de montaña y carreras de obstáculos. En el primero se recorren entre 3 y 42 km, mientras que en el segundo se recorren 6 km de cuatro estaciones, donde habrán entrenamientos funcionales para cualquier tipo de desafío.

"No hay limitación, así que todo zuliano está invitado a este gran evento que dará mucho de qué hablar este 16 de febrero. Recuerdo que la pareja ganadora competirá a nivel nacional e internacional. Además, esto será transmitido por el canal Sun Channel" finalizó Pineda.

@fitlosophy.life

Foto: Haroldo Manzanilla

