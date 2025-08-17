Propuesta de matrimonio sobre hielo se vuelve viral en Maracaibo

Un video que documenta la primera propuesta de matrimonio en la recién reinaugurada pista de hielo del centro comercial Galerías Mall de Maracaibo, es viral en redes sociales, capturando los corazones de miles de usuarios.

La romántica escena muestra a la pareja deslizándose sobre el hielo antes de que el novio se arrodille, anillo en mano, para pedirle matrimonio a su sorprendida pareja.

El emotivo momento fue capturado por los presentes y rápidamente se compartió en plataformas como Instagram y TikTok, donde los comentarios de felicitación no se han hecho esperar.

Esta inusual modalidad de pedida de mano, que se ha vuelto una moda en distintas partes del mundo, demuestra una forma creativa y única de sorprender a la pareja.

La pista de hielo de Galerías Mall, que se ha convertido en un punto de referencia en la ciudad, fue el escenario perfecto para este evento que marca un hito en la historia del centro comercial.

El video no solo celebra el amor de la pareja, sino que también destaca la emoción de los marabinos por la reapertura de este popular espacio de entretenimiento.

Noticia al Día/RRSS

Noticia al Día/RRSS