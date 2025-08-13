PSG superó al Tottenham por penales y es el campeón de la Supercopa de Europa

París Saint Germain venció en penales 4-3 a Tottenham (2-2 en el tiempo reglamentario) este miércoles 13 de junio en el Bluenergy Stadium de Italia para conquistar la Supercopa de Europa.

Los goles en el tiempo reglamentario fueron obra de Micky van de Ben, Cristian "Cuti" Romero, Kang-in Lee y Goncalo Ramos (en los últimos minutos). Por su parte, Nuno Mendes fue el encargado de anotar el penal decisivo.

El Tottenham fue superior en gran parte del partido; sin embargo, PSG mejoró a partir del minuto 70′ a raíz de los cambios del entrenador español Luis Enrique.

Es la primera vez en la historia que el elenco parisino consigue el certamen y además se convierte en el primer conjunto francés en ganarlo.

Noticia al Día