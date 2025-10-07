Martes 07 de octubre de 2025
Pueblo zuliano muestra su amor por la Patria en concentración por la paz y la vida

La Concha Acústica del Parque Monumental Ana María Campos de Maracaibo fue lugar para que el pueblo zuliano, acompañado del…

Por Christian Coronel

La Concha Acústica del Parque Monumental Ana María Campos de Maracaibo fue lugar para que el pueblo zuliano, acompañado del gobernador Luis Caldera y alcalde Gian Carlo Di Martino, mostrara su amor por la Patria en concentración por la paz y la vida, convocada por el presidente Nicolás Maduro.

Foto: Cortesía

Con el lema "Ganemos la Paz y defendamos la vida", se realizó esta multitudinaria concentración en la capital zuliana y que fue replicada en los distintos municipios de la región, para elevar un mensaje al mundo puntualizando que el país y sus distintos territorios son de paz, a la que nunca su pueblo va a renunciar.

Foto: Cortesía

La actividad se desarrolló para apoyar la movilización nacional para exigir, ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Caracas, el fin de las amenazas criminales y las operaciones de falsa bandera para justificar una intervención del gobierno de Estados Unidos en la Patria venezolana.

Foto: Cortesía

El gobernador Caldera, expresó que el pueblo zuliano se unió a esta gran manifestación nacional: “Nos alistamos, nos preparamos para la defensa de la Patria, pero seguimos apostando a la diplomacia de paz, al llamado internacional, a la gran reflexión en defensa de la vida, de los derechos humanos, de nuestra soberanía, de la estabilidad".

Foto: Cortesía

El mandatario regional recalcó que el Zulia es un territorio de paz en sus 21 municipios, donde se han venido aglutinando los esfuerzos desde el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz; así como el despliegue realizado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), con la instalación de la ODI Zulia, los 21 Órganos Municipales de Dirección para la Defensa Integral y de las 576 Unidades Comunales de Milicia, que significan la preparación para la defensa de la paz.

Foto: Cortesía

El alcalde de Maracaibo, Di Martino, enfatizó que los zulianos se unieron con fuerza a esta gran manifestación nacional, como portador de amor y paz, para decirle al gobierno norteamericano que hay un pueblo firme que no cederá ni un milímetro de la nación bolivariana.

Foto: Cortesía

"Somos un pueblo firme y siempre ha estado firme desde que llegó la revolución y hoy no vamos a ceder ni un milímetro, porque estamos conscientes de que somos el pueblo de Bolívar, somos el pueblo de Chávez, el pueblo de Nicolás Maduro, el pueblo de la gran patria que quiere paz y que transitaremos única y exclusivamente por este camino”, apostilló Di Martino.

Nota de Prensa

