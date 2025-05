El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha reafirmado este viernes su disposición a entablar negociaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para encontrar una solución al conflicto ucraniano.

"Siempre hemos dicho, y quiero subrayarlo una vez más, que estamos preparados para estas negociaciones sobre el problema ucraniano", declaró el mandatario ruso.

"Pero aquí también hay cuestiones que requieren una atención especial", continuó Putin, recordando que Vladímir Zelenski, "cuando todavía era un jefe de Estado bastante legítimo", decidió prohibir por ley las negociaciones con Moscú.

En este contexto, el mandatario destacó que el decreto de Zelenski hace que sea casi imposible negociar seriamente una solución al conflicto. Sin embargo, "Kiev se zampa miles de millones de EE.UU." y "creo que al final quienes pagan el dinero" tendrán que obligarlo a anularlo, expresó Putin. "Y creo que [Zelenski] tendrá que hacerlo", manifestó.

Por otro lado, el líder ruso agregó que si nadie hubiera evitado que Trump ganara las elecciones en el 2020 la crisis ucraniana no existiría. "No puedo estar en desacuerdo con él [Trump] en que, si hubiera sido presidente, si no le hubieran robado la victoria en 2020, quizá no se habría producido la crisis de Ucrania, que surgió en 2022″, aseveró Putin.

El líder ruso señaló que con el actual mandatario estadounidense siempre tuvo "una relación de negocios", pero al mismo tiempo "pragmática y de confianza". "Es verdad, es mejor que nos reunamos, basándonos en las realidades de hoy, para hablar con calma" sobre todos los temas de interés tanto para Estados Unidos como para Rusia", dijo, haciendo hincapié en que "esto, en primer lugar, depende de las decisiones y elecciones de la actual administración estadounidense".

