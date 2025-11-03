"Gobierno de Trinidad asumió una posición de ser un frente contra Venezuela": Diosdado Cabello

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó este lunes 3 de noviembre durante la habitual rueda de prensa de la organización política, Cabello ratificó que el Psuv acompaña las decisiones del Gobierno nacional «hoy, mañana y siempre».

Afirmó que el Gobierno de Trinidad y Tobago ha asumido «una posición de ser un frente contra nuestro país».

«El Gobierno de Trinidad, tristemente para el pueblo de Trinidad y Tobago, ha asumido una posición de ser un frente contra nuestro país. Históricamente, Trinidad y Tobago tiene con Venezuela buenas relaciones, extraordinarias (…) Nosotros hemos sido agredidos por Trinidad y Tobago de mano y de voz de la señora que es primera ministra (Kamla Persad-Bissessar), que no le ha importado el tiempo de buenas relaciones», advirtió.

Cabello resaltó que hoy día Venezuela sigue en paz y que «no será la presidenta de Trinidad y Tobago, con sus provocaciones, que nos va a descarrilar a nosotros del tren de la paz».

«Venezuela, como siempre, se reserva las acciones que correspondan. Ellos verán qué hacen con los venezolanos que están allá, nosotros tenemos muchos trinitarios aquí y no les hacemos nada malo», aseveró y manifestó que todos los días llegan personas de Trinidad y Tobago al estado Sucre para «llevarse productos venezolanos».

Agregó que "Quien viole el Artículo 130 de la Constitución invocando invasión de fuerzas extranjeras y bombardeo, se le aplicará la Ley Simón Bolívar".

Noticia al Día/VTV