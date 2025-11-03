Lunes 03 de noviembre de 2025
Al Dia

"Gobierno de Trinidad asumió una posición de ser un frente contra Venezuela": Diosdado Cabello

Afirmó que el Gobierno de Trinidad y Tobago ha asumido «una posición de ser un frente contra nuestro país». afirmó Cabello

Por Ernestina García

Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó este lunes 3 de noviembre durante la habitual rueda de prensa de la organización política, Cabello ratificó que el Psuv acompaña las decisiones del Gobierno nacional «hoy, mañana y siempre».

Afirmó que el Gobierno de Trinidad y Tobago ha asumido «una posición de ser un frente contra nuestro país».

«El Gobierno de Trinidad, tristemente para el pueblo de Trinidad y Tobago, ha asumido una posición de ser un frente contra nuestro país. Históricamente, Trinidad y Tobago tiene con Venezuela buenas relaciones, extraordinarias (…) Nosotros hemos sido agredidos por Trinidad y Tobago de mano y de voz de la señora que es primera ministra (Kamla Persad-Bissessar), que no le ha importado el tiempo de buenas relaciones», advirtió.

Cabello resaltó que hoy día Venezuela sigue en paz y que «no será la presidenta de Trinidad y Tobago, con sus provocaciones, que nos va a descarrilar a nosotros del tren de la paz».

«Venezuela, como siempre, se reserva las acciones que correspondan. Ellos verán qué hacen con los venezolanos que están allá, nosotros tenemos muchos trinitarios aquí y no les hacemos nada malo», aseveró y manifestó que todos los días llegan personas de Trinidad y Tobago al estado Sucre para «llevarse productos venezolanos».

Agregó que "Quien viole el Artículo 130 de la Constitución invocando invasión de fuerzas extranjeras y bombardeo, se le aplicará la Ley Simón Bolívar".

Noticia al Día/VTV

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Reportan presencia de cocodrilos americanos en el Lago de Maracaibo

Reportan presencia de cocodrilos americanos en el Lago de Maracaibo

Knicks se recupera y frena la racha invicta de los Bulls

Knicks se recupera y frena la racha invicta de los Bulls

Egipto inaugura el Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo dedicado a una sola civilización

Egipto inaugura el Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo dedicado a una sola civilización

El pulso de China a la desinformación: ‘Influencers’ deberán ser expertos con título

El pulso de China a la desinformación: ‘Influencers’ deberán ser expertos con título

Luka Doncic lidera triunfo de Lakers sobre el Heat

Luka Doncic lidera triunfo de Lakers sobre el Heat

Mujer cortó el rostro de su hija de 15 años con una hojilla

Mujer cortó el rostro de su hija de 15 años con una hojilla

Loco lindo y la bombita Belloso donde se agolpan los recuerdos

Loco lindo y la bombita Belloso donde se agolpan los recuerdos

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 3 de noviembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 3 de noviembre

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Sobre la posibilidad de que EEUU entre en guerra contra Venezuela Trump reiteró:

Sobre la posibilidad de que EEUU entre en guerra contra Venezuela Trump reiteró: "No lo creo"

Noticias Relacionadas

Al Dia

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el municipio Jesús María Semprún

El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, informó que fue localizado un cambuche…
Al Dia

La cineasta venezolana Patricia Ortega rueda un ‘biopic’ de la soprano Montserrat Caballé

Caballé’ es el nombre de esta cinta que recorrerá la peripecia vital de la cantante nacida en Barcelona (noreste) desde sus inicios hasta convertirse en una gran diva de la ópera mundial.
Al Dia

El último kiosco de la 72

El tradicional punto de venta de revistas y periódicos en la calle 72 de Maracaibo sigue resistiendo el paso del tiempo.
Sucesos

Ahora el ambulatorio de La Vereda del Lago atenderá a la comunidad

Así lo informó la primera dama de Maracaibo, Ana Clara de Di Martino, durante visita al centro de salud este lunes 3 de noviembre, y aseguró que este espacio atenderá un aproximado de mil personas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025