Jueves 14 de agosto de 2025
Al Dia

"Que en la paz de Dios termine": Daddy Yankee sobre la demanda contra su exesposa

Vamos pa’ encima”, expresó Yankee a su llegada al Tribunal Federal de Hato Rey (San Juan), donde se celebra la vista inicial de este nuevo caso

Por Ernestina García

Foto. redes sociales de Daddy Yankee
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El puertorriqueño Daddy Yankee dijo este jueves 13 de agosto que espera que “en la paz de Dios termine” la demanda contra su exesposa, Mireddys González, y su excuñada, Ayeisha González, por presunta destrucción de archivos de sus corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc.

Lee también: Omar Enrique, nuevo presidente del Comité de Ferias de La Chinita

“Que en la paz de Dios termine. Vamos pa’ encima”, expresó a su llegada al Tribunal Federal de Hato Rey (San Juan), donde se celebra la vista inicial de este nuevo caso, que se enmarca en la disputa judicial que comenzó a finales de 2024.

Acompañado de su representante legal, el licenciado Víctor Acevedo Hernández, Daddy Yankee aseguró que le hubiera gustado que esta situación “fuese de otra manera” y que “siempre” ha estado “al servicio y abierto” a llegar a algún acuerdo.

Los abogados alegan que la exesposa y excuñada del exponente urbano violaron la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley de Comunicaciones Almacenadas al acceder y destruir datos corporativos sin su autorización.

Por ello, Daddy Yankee pide 12 millones de dólares, alegando que las hermanas González accedieron sin autorización y eliminaron archivos esenciales relacionados con la carrera del artista, incluyendo información de su gira ‘La Última Vuelta’ y la venta de su catálogo musical.

Por su parte, Acevedo Hernández agregó que el objetivo del caso es “reivindicar los derechos” de la corporaciones los Cangris y El Cartel Records y pedirle al tribunal que las demandadas "devuelvan cuatro años de registro que fueron borrados en los archivos de las corporaciones”.

“Nuestra postura es que hay jurisdicción federal y existen para este propósito”, aseguró el abogado.

La demanda señala que las González “sabotearon operaciones fundamentales” al eliminar comunicaciones relacionadas con la venta multimillonaria del catálogo musical de Daddy Yankee y con su gira ‘La Última Vuelta World Tour’, entre otros.

De acuerdo con Acevedo, esas comunicaciones “se borraron durante el tiempo en que ellas ya no estaban autorizadas para manejar las corporaciones y en un periodo en que pasaron a manos de Daddy Yankee”.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa

McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa

Emma Raducanu pide que se expulse a un espectador de su partido en Cincinnati

Emma Raducanu pide que se expulse a un espectador de su partido en Cincinnati

Un marullo de lágrimas para despedirte, María Jesús Arcaya Ortega

Un marullo de lágrimas para despedirte, María Jesús Arcaya Ortega

Yordan Osorio se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Deportivo La Guaira

Yordan Osorio se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Deportivo La Guaira

Se confirma la fecha de lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift

Se confirma la fecha de lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift

Mastantuono en su presentación con el Real Madrid:

Mastantuono en su presentación con el Real Madrid: "Messi es el mejor jugador del mundo"

Karol G encabezará show de medio tiempo de la NFL desde Brasil

Karol G encabezará show de medio tiempo de la NFL desde Brasil

Falleció Miss Universo Rusia 2017

Falleció Miss Universo Rusia 2017

Fiscalía de Chile detuvo a alias Gordo Alex por el caso de Ronald Ojeda

Fiscalía de Chile detuvo a alias Gordo Alex por el caso de Ronald Ojeda

McLaren subastará sus monoplazas antes de su debut

McLaren subastará sus monoplazas antes de su debut

Carlos Alcaraz se instaló en cuartos de final de Cincinnati

Carlos Alcaraz se instaló en cuartos de final de Cincinnati

Chelsea donará parte de sus ganancias del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

Chelsea donará parte de sus ganancias del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves se reencontraron en casa de Ernesto Pimentel

Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves se reencontraron en casa de Ernesto Pimentel

Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 14 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 14 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Familia venezolana fallecida en incendio de su casa en Chile era de Maracay

Familia venezolana fallecida en incendio de su casa en Chile era de Maracay

Alcalde Di Martino entregó credenciales a sus nuevos miembros de gabinete municipal

Alcalde Di Martino entregó credenciales a sus nuevos miembros de gabinete municipal

Luis Pérez lanza Zulianos FC: el primer equipo de creadores de contenido y artistas en Venezuela

Luis Pérez lanza Zulianos FC: el primer equipo de creadores de contenido y artistas en Venezuela

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Noticias Relacionadas

Al Dia

"Que en la paz de Dios termine": Daddy Yankee sobre la demanda contra su exesposa

Vamos pa’ encima”, expresó Yankee a su llegada al Tribunal Federal de Hato Rey (San Juan), donde se celebra la vista inicial de este nuevo caso
Al Dia

Cuatro heridos en Guárico tras explotar un cilindro de gas doméstico

La emergencia, ocurrida en la calle Lazo Martí, fue atendida por funcionarios de PC, bomberos y policías, quienes trasladaron de inmediato a las cuatro víctimas a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Israel Ranuárez Balza.
Al Dia

Vandalizada estatua del Doctor José Gregorio Hernández en Baruta

El Doctor José Gregorio Hernández, conocido como «El médico de los pobres», fue un médico, científico, profesor y filántropo venezolano nacido el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, estado Trujillo
Farándula

Se confirma la fecha de lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift

La 58 veces nominada y 14 veces ganadora de los premios Grammy, Taylor Swift, confirmó la fecha de lanzamiento y las canciones que incluirá su nuevo álbum.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025