"Que en la paz de Dios termine": Daddy Yankee sobre la demanda contra su exesposa

El puertorriqueño Daddy Yankee dijo este jueves 13 de agosto que espera que “en la paz de Dios termine” la demanda contra su exesposa, Mireddys González, y su excuñada, Ayeisha González, por presunta destrucción de archivos de sus corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc.

“Que en la paz de Dios termine. Vamos pa’ encima”, expresó a su llegada al Tribunal Federal de Hato Rey (San Juan), donde se celebra la vista inicial de este nuevo caso, que se enmarca en la disputa judicial que comenzó a finales de 2024.

Acompañado de su representante legal, el licenciado Víctor Acevedo Hernández, Daddy Yankee aseguró que le hubiera gustado que esta situación “fuese de otra manera” y que “siempre” ha estado “al servicio y abierto” a llegar a algún acuerdo.

Los abogados alegan que la exesposa y excuñada del exponente urbano violaron la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley de Comunicaciones Almacenadas al acceder y destruir datos corporativos sin su autorización.

Por ello, Daddy Yankee pide 12 millones de dólares, alegando que las hermanas González accedieron sin autorización y eliminaron archivos esenciales relacionados con la carrera del artista, incluyendo información de su gira ‘La Última Vuelta’ y la venta de su catálogo musical.

Por su parte, Acevedo Hernández agregó que el objetivo del caso es “reivindicar los derechos” de la corporaciones los Cangris y El Cartel Records y pedirle al tribunal que las demandadas "devuelvan cuatro años de registro que fueron borrados en los archivos de las corporaciones”.

“Nuestra postura es que hay jurisdicción federal y existen para este propósito”, aseguró el abogado.

La demanda señala que las González “sabotearon operaciones fundamentales” al eliminar comunicaciones relacionadas con la venta multimillonaria del catálogo musical de Daddy Yankee y con su gira ‘La Última Vuelta World Tour’, entre otros.

De acuerdo con Acevedo, esas comunicaciones “se borraron durante el tiempo en que ellas ya no estaban autorizadas para manejar las corporaciones y en un periodo en que pasaron a manos de Daddy Yankee”.