Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

¿Qué esperar de la temporada 2024/2025 de la NBA?

El inicio de una temporada nueva significa cambios, esto lo saben los fanáticos de cada deporte y realmente, estos cambios…

Por Isidro Lopez

¿Qué esperar de la temporada 2024/2025 de la NBA?
¿Qué esperar de la temporada 2024/2025 de la NBA?
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El inicio de una temporada nueva significa cambios, esto lo saben los fanáticos de cada deporte y realmente, estos cambios y cosas nuevas que traen cada temporada son de los mayores atractivos del inicio de estas. La temporada número 79 de la NBA empezó hace poco menos de un mes y muchos estamos animados al respecto, ya que realmente nos hacía falta ver nuestro deporte favorito. Ya se han jugado varios partidos desde el inicio de esta que fue el 22 de octubre y realmente esta nueva temporada pinta bastante bien, promete mucho y esperamos que así sea.

Ha habido muchos cambios como dijimos anteriormente y con los traspasos y demás cosas que nos ha presentado la nueva temporada, muchos fanáticos ya están haciendo sus propios pronósticos, por eso mismo dejaremos un link donde veremos más pronósticos de la NBA para que tengamos un poco más de idea de quienes serán los favoritos para ganar. Pero no nos quedemos solo con eso, hablemos un poco de lo que nos espera la nueva temporada 2024/2025 de la NBA.

En esta temporada introdujeron nuevas reglas que demuestra la constante evolución de la NBA. En cada temporada se anuncian nuevos cambios y para esta temporada 2024/2025 los cambios son:

  • Las multas por caer son más grandes y severas. Los jugadores que se caen de manera exagerada para ocasionar faltas serán sancionados más severamente por intentar engañar el sistema.
  • El torneo de mitad de temporada será más intenso. La copa NBA iniciará el 12 de noviembre de 2024 y coronarán a un ganador el 17 de diciembre, donde batallarán los 30 equipos divididos en 6 grupos de 5.
  • Las play-in serán más grandes. El formato de estas se ha agrandado para que pueda incluir a más equipos, haciendo que la temporada regular sea más crucial para todos.

Entre las otras cosas importantes están, obviamente, los jugadores. Hay muchos que en esta nueva temporada serán muy importantes y hay que tenerlos en la mira. Entre estos jugadores están:

  • LeBron James, quien a sus 40 años sigue siendo de los mejores del mundo.
  • Ja Morant, que se ha convertido en un referente de los Memphis Grizzlies.
  • Luka Doncic, o “Luka Magic”. El esloveno es considerado uno de los mejores jugadores europeos en la historia de la NBA a sus 25 años de edad.
  • Victor Wembanyama, un novato que hará debut esta temporada con los San Antonio Spurs y que muchos que lo ven de cerca aseguran que será una estrella en la NBA.

Otro cambio significativo proviene del equipo Los Angeles Clippers, ya que a partir de esta nueva temporada 2024/2025 dejarán de compartir el Crypto.com Arena con Los Angeles Lakers, ya que los Clippers cuentan con un nuevo hogar: el Intuit Dome con una capacidad de 18 mil espectadores.

Esta temporada realmente promete ser electrizante y que sorprenderá a sus fanáticos, por lo que podemos esperar algo realmente bueno y llamativo. La NBA siempre ha sido un deporte que ha sorprendido a muchos y esta temporada 2024/2025 dejará a todos con la boca abierta.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La Arquidiócesis de Mérida inicia histórica peregrinación con las reliquias de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La Arquidiócesis de Mérida inicia histórica peregrinación con las reliquias de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro "Oratoria: El Poder de la Palabra"

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

Francia reconoce al Estado palestino

Francia reconoce al Estado palestino

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

La sorprendente confesión de Charlie Sheen:

La sorprendente confesión de Charlie Sheen: "Un cartel mexicano se negó a seguir vendiéndome tanta cocaína"

Noticias Relacionadas

Farándula

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Se reportó en ese país su desaparición el 16 de septiembre
Deportes

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

Es la primera futbolista que recibe este galardón en tres ocasiones consecutivas

Entretenimiento

Michell Stella: El venezolano entre los latinos más influyentes de Warner Bros

La historia de Stella será trasladada a un cortometraje animado de un minuto que será presentado en todas las plataformas de Discovery en Español
Canonización

Con más de 15 mil globos, artistas construirán mural en honor a José Gregorio Hernández

Artistas de distintas regiones del país, se organizaron para crear un monumental mural en honor al Dr. José Gregorio Hernández.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025