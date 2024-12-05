¿Qué esperar de la temporada 2024/2025 de la NBA?

El inicio de una temporada nueva significa cambios, esto lo saben los fanáticos de cada deporte y realmente, estos cambios y cosas nuevas que traen cada temporada son de los mayores atractivos del inicio de estas. La temporada número 79 de la NBA empezó hace poco menos de un mes y muchos estamos animados al respecto, ya que realmente nos hacía falta ver nuestro deporte favorito. Ya se han jugado varios partidos desde el inicio de esta que fue el 22 de octubre y realmente esta nueva temporada pinta bastante bien, promete mucho y esperamos que así sea.

Ha habido muchos cambios como dijimos anteriormente y con los traspasos y demás cosas que nos ha presentado la nueva temporada, muchos fanáticos ya están haciendo sus propios pronósticos, por eso mismo dejaremos un link donde veremos más pronósticos de la NBA para que tengamos un poco más de idea de quienes serán los favoritos para ganar. Pero no nos quedemos solo con eso, hablemos un poco de lo que nos espera la nueva temporada 2024/2025 de la NBA.

En esta temporada introdujeron nuevas reglas que demuestra la constante evolución de la NBA. En cada temporada se anuncian nuevos cambios y para esta temporada 2024/2025 los cambios son:

Las multas por caer son más grandes y severas. Los jugadores que se caen de manera exagerada para ocasionar faltas serán sancionados más severamente por intentar engañar el sistema.

El torneo de mitad de temporada será más intenso. La copa NBA iniciará el 12 de noviembre de 2024 y coronarán a un ganador el 17 de diciembre, donde batallarán los 30 equipos divididos en 6 grupos de 5.

Las play-in serán más grandes. El formato de estas se ha agrandado para que pueda incluir a más equipos, haciendo que la temporada regular sea más crucial para todos.

Entre las otras cosas importantes están, obviamente, los jugadores. Hay muchos que en esta nueva temporada serán muy importantes y hay que tenerlos en la mira. Entre estos jugadores están:

LeBron James, quien a sus 40 años sigue siendo de los mejores del mundo.

Ja Morant, que se ha convertido en un referente de los Memphis Grizzlies.

Luka Doncic, o “Luka Magic”. El esloveno es considerado uno de los mejores jugadores europeos en la historia de la NBA a sus 25 años de edad.

Victor Wembanyama, un novato que hará debut esta temporada con los San Antonio Spurs y que muchos que lo ven de cerca aseguran que será una estrella en la NBA.

Otro cambio significativo proviene del equipo Los Angeles Clippers, ya que a partir de esta nueva temporada 2024/2025 dejarán de compartir el Crypto.com Arena con Los Angeles Lakers, ya que los Clippers cuentan con un nuevo hogar: el Intuit Dome con una capacidad de 18 mil espectadores.

Esta temporada realmente promete ser electrizante y que sorprenderá a sus fanáticos, por lo que podemos esperar algo realmente bueno y llamativo. La NBA siempre ha sido un deporte que ha sorprendido a muchos y esta temporada 2024/2025 dejará a todos con la boca abierta.