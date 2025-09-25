Jueves 25 de septiembre de 2025
¿Qué hacer si quedas atrapado en un ascensor?

Nunca trates de salir por tu cuenta porque es peligroso

Por Ernestina García

Si por cualquier causa, quedas atrapado en un ascensor, no entres en pánico y usa el botón de emergencia o intercomunicador para pedir ayuda.

 Si esta primera medida no funciona, llama a emergencias o a un número de contacto en tu celular. No intentes forzar las puertas ni salir por tu cuenta, ya que es peligroso.

Qué hacer mientras esperas

No entres en pánico: Respira profundamente y recuerda que los ascensores tienen sistemas de seguridad y no son herméticos, por lo que hay suficiente aire.

Usa el botón de emergencia: Presiona el botón de alarma o el intercomunicador para contactar al personal del edificio o la compañía de mantenimiento.


Llama desde tu celular: Si tienes señal, usa tu teléfono para llamar al número de emergencias o a un contacto de confianza, informando tu ubicación.

Cooperación y comodidad


Si estás acompañado, coopera con los demás para mantener un ambiente de calma. Siéntate en el suelo si es necesario y trata de distraerte pensando en algo relajante o conversando con los demás.

Sigue las instrucciones
Cuando llegue el personal de emergencia, sigue sus instrucciones cuidadosamente. Ellos te guiarán sobre cómo proceder para salir del ascensor de manera segura.

Qué no hacer


No fuerces las puertas: Intentar abrir las puertas a la fuerza puede desestabilizar el sistema o ser peligroso.
No salgas por tu cuenta: Solo personal capacitado debe realizar el rescate.
No golpees las puertas o saltes: Estos movimientos pueden dañar el ascensor o activar sistemas de seguridad que dificulten el rescate.

Después del rescate


Sigue todas las indicaciones del personal capacitado.
Reporta el incidente a la administración del edificio para que se realicen las reparaciones necesarias.

