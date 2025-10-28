!Qué molleja de pelón!: Sonidista se equivoca y pone Marc Anthony en vez del himno nacional en pleno acto oficial en México (+video)

Un insólito incidente ocurrió el pasado 24 de octubre durante la ceremonia de presentación del Informe de Labores 2024-2025 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Al concluir la intervención de la magistrada Mónica Soto Fregoso, se esperaba que se entonara el Himno Nacional Mexicano, pero en su lugar comenzó a sonar la canción "Qué precio tiene el cielo" de Marc Anthony.

El error técnico sorprendió a los asistentes en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), generando risas y comentarios en redes sociales. El audio fue detenido de inmediato y la ceremonia continuó según lo previsto.

Aunque no se ha emitido una explicación oficial, fuentes internas señalaron que el incidente fue causado por un "lapsus técnico", posiblemente debido a un archivo incorrecto o un error humano en la selección de la lista de reproducción.

Este imprevisto desvió la atención de los temas importantes tratados en el informe, como las impugnaciones derivadas de la elección judicial de junio de 2025 y las acusaciones sobre el uso de “acordeones” durante la jornada de votación. El incidente ha generado cuestionamientos sobre la organización en el Poder Judicial, ya que no es el primer error cometido durante una sesión.

A pesar de la naturaleza protocolaria del evento, el error técnico se ha convertido en un tema de conversación en redes sociales, donde se han compartido memes y videos del momento. Hasta el momento, ninguna de las cuentas oficiales del Poder Judicial ha emitido una postura sobre el incidente ni ha ofrecido una explicación oficial respecto a lo sucedido.

El episodio resalta la importancia de la organización y el protocolo en eventos oficiales, así como la necesidad de una supervisión más rigurosa en la preparación de ceremonias institucionales.