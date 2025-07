Qué ocurrió con las 27 niñas del Campamento Mystic tras las inundaciones en Texas

El campamento Mystic confirmó el fallecimiento de 27 niñas e instructoras que se encontraban desaparecidas tras las repentinas inundaciones que el 4 de julio arrasaron el centro-sur del estado de Texas (EE.UU.).

"Nos sentimos profundamente destrozados junto con nuestras familias que sufren esta tragedia inimaginable. Oramos constantemente por ellas", reza el comunicado publicado este lunes 7 de julio por la institución.

El campamento de verano cristiano —exclusivo para niñas— fue fundado en 1926 en las proximidades del río Guadalupe, que se desbordó el fin de semana debido a las fuertes lluvias, dejando ya más de 80 muertos, AP.

Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, Texas recibió en apenas dos horas lluvias equivalentes a varios meses, lo que provocó un aumento de más de más de 6 metros en el nivel del río, marcando el segundo registro más alto.

El presidente Donald Trump aseguró que su Administración está trabajando con funcionarios estatales y locales sobre el terreno.

En el Campamento Mystic, las enormes inundaciones parecen arrancaron la pared de al menos una edificación y dejado una cabaña cubierta de tierra y barro, con colchones de niñas esparcidos por el suelo, como muestran las fotos de la devastación. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el campamento quedó “horriblemente devastado”. Indicó que estaba conmocionado de que el agua llegara hasta la parte superior de las cabañas.

Las familias de al menos cuatro campistas han confirmado sus muertes a CNN, mientras que otros aún esperan noticias de sus hijas. Veintisiete niñas siguen desaparecidas de Camp Mystic, un campamento cristiano femenino cerca del río Guadalupe que alberga a unas 750 niñas.

Renee Smajstrla, la campista de 8 años de Camp Mystic que desapareció durante las inundaciones torrenciales en el condado de Kerr, Texas, falleció, según confirmó su familia a CNN.

“Es realmente devastador”, dijo Shawn Salta, tío de Smajstrla, a CNN. Salta informó que su sobrina fue recuperada el viernes.

La madre de Janie Hunt, de 9 años, campista desaparecida de Camp Mystic, informó a CNN en un mensaje el sábado por la mañana que su hija había fallecido.

Tras las catastróficas inundaciones que azotaron el condado de Kerr, Texas, el viernes, Anne Hunt dijo a CNN que “solo estamos rezando” por su regreso.

Las familias de Sarah Marsh y Lila Bonner, dos niñas que desaparecieron de Camp Mystic el viernes por la mañana, confirmaron a CNN el fallecimiento de ambas.

En una publicación de Facebook, la senadora de Alabama, Katie Britt, expresó su profunda tristeza por la pérdida de Sarah Marsh.

“Mantenemos a su familia en nuestros pensamientos y oraciones durante este momento inimaginable”, afirmó Britt.

“En medio de nuestro inimaginable dolor, solicitamos privacidad y no podemos confirmar ningún detalle en este momento”, dijo la familia Bonner en un comunicado. “Nos unimos a todos los que la amaban y rezamos sin cesar para que otras se salven de esta trágica pérdida”.

La directora de otro campamento también falleció

Jane Ragsdale era el alma del campamento Heart O’ the Hills, según el sitio web del campamento.

Ragsdale, copropietaria y directora del campamento, falleció durante las inundaciones.

Había “influido en innumerables vidas y era la definición de fuerza y ​​poder”, según el campamento.

El campamento de niñas, ubicado junto al río Guadalupe, no estaba en sesión en el momento de la inundación, y “la mayoría de las que estaban en el campamento en ese momento han sido localizadas y se encuentran en terreno elevado”, según un comunicado del campamento.

Un video del mes pasado muestra a Ragsdale tocando la guitarra y cantando con los campistas. Interpreta la canción “Let There Always Be A Song”.

“Cuando cantas dices: la vida es buena hoy, así que sigue cantando hasta que nos volvamos a encontrar”.

Noticia al Día/CNN/RT