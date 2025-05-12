La población espera el Bono de Guerra Económica el cual es un apoyo económico creado por el Ejecutivo Nacional, en aras de garantizar la protección social de los venezolanos y será entregado el 16 de mayo.

En días pasados, en el marco del Día del Trabajador el mandatario Nicolás Maduro anunció un incremento en el beneficio social que reciben los trabajadores públicos, jubilados y pensionados. De manera extraoficial, las fechas de pago son las siguientes:

Bono de Guerra Económica para trabajadores públicos: viernes 16 de mayo.

Bono de Guerra Económica para jubilados: lunes 19 de mayo.

Bono de Guerra Económica para pensionados: miércoles 21 mayo.

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra Económica?



En relación al monto, los venezolanos esperan el ajuste del Bono de Guerra Económica, tras los anuncios oficiales. A continuación, te lo detallamos:

Para los trabajadores públicos: 120 dólares.

Para los jubilados: 112 bolívares, pagados en bolívares.

Para los pensionados: 50 dólares indexados.

La plataforma del Sistema Patria estuvo activa el domingo 11 de mayo para que todos sus usuarios puedan acceder a sus respectivos bonos, que ya comenzaron a caer.

La información la dio a conocer la cuenta @BonosSocial de la plataforma X.

“Hoy domingo 11 de mayo de 2025, la Plataforma Patria está abriendo con normalidad para aceptar Hogares de la Patria, JGH, y otros beneficios de los Programas de Protección Social”, se puede leer en el post publicado en horas del mediodía.

Noticia al Día