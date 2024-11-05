En cada elección de Estados Unidos existe una posibilidad, remota pero no imposible, que es todo un sueño para los más apasionados de la política estadounidense: que haya un empate de votos electorales entre los dos candidatos.

La vicepresidenta y aspirante demócrata, Kamala Harris, y el expresidente republicano Donald Trump) se enfrentan este martes en unos comicios y no se puede descartar ningún escenario.

El presidente de Estados Unidos no se elige por el número de votos total obtenido a nivel nacional (conocido como voto popular), sino que se utiliza el sistema del Colegio Electoral.

En total, el Colegio Electoral está compuesto por 538 votos electorales y se convierte en presidente quien logre al menos la mitad más uno, es decir la cifra mágica de los 270.

Pero hay un pequeño detalle a tener en cuenta. Al ser 538 un número par, existe la posibilidad de que Harris y Trump empaten a 269 votos cada uno

Mediante este mecanismo, cada uno de los 50 estados del país aporta un número determinado de electores o votos electorales repartidos en función de su población.

La gran mayoría de estados entregan todos sus votos al candidato que gane los comicios en el estado, de manera que quien venza en California se lleva los 54 votos de ese estado y el que lo haga en Wyoming se embolsa los tres votos que allí están en juego.

Pese a que en la historia solo ocurrió una vez, el empate técnico entre los candidatos y la forma en que se elige al inquilino de la Casa Blanca hacen crecer las posibilidades.

Si ambos candidatos consiguieran 269 votos en el Colegio Electoral, la decisión final pasará al Congreso; hay un solo precedente, hace más de 200 años.

Según la Constitución, sería entonces el Congreso el encargado de designar al 47º presidente de Estados Unidos. La recién elegida Cámara de Representantes elegiría al presidente y el Senado, al vicepresidente. Esta situación se produciría si los candidatos empataran al darse una igualdad de cantidad de miembros del Colegio Electoral para ambos, 269 a 269.

En la elección del presidente, cada estado tendría un voto, y la elección se haría entre los dos candidatos con más votos electorales. La delegación de cada estado decide cómo emitir su voto; el candidato que obtenga la mayoría de los votos estatales sería elegido presidente. Esto le da una ventaja al partido con mayor número de delegaciones estatales en la Cámara, aunque no necesariamente a la mayoría general de representantes.

Con información El Tiempo