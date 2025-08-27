¡Qué rayón!: La mamá de las trifulcas en un bufet por la última pieza de pollo

Lo que debía ser una noche de relax en altamar terminó convertido en un ring improvisado dentro del bufet de un crucero internacional. Todo comenzó cuando varios pasajeros se disputaban la última pieza de pollo asado, lo que derivó en gritos, empujones y hasta platos por el aire.

Testigos aseguran que la pelea arrancó cuando una familia intentó servirse el ave, pero otro grupo reclamó que ellos estaban primero en la fila. “Eso fue una gallera sin gallos”, como dirían en Venezuela.

En cuestión de segundos, el ambiente de vacaciones se transformó en una pelea de novela. Mesoneros y comensales quedaron atónitos mientras algunos pasajeros sacaban sus celulares para grabar la escena, que ya circula en redes sociales bajo el mote de “La Guerra del Pollo”.

La seguridad del crucero tuvo que intervenir para separar a los implicados, quienes fueron confinados a sus cabinas. Aunque no se reportaron heridos de gravedad, la empresa evalúa sanciones y anunció que reforzará la reposición de alimentos en los horarios de mayor demanda.

Al final, el pollo quedó como leyenda y los turistas con una anécdota digna de contar: unas vacaciones que pasaron de sabrosas a escandalosas por culpa de un simple plato de bufet.

Noticia al Día/