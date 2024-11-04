Jueves 21 de agosto de 2025
Qué significa la maldición de Tutankamón

En 1922, el arqueólogo británico Howard Carter hizo uno de los descubrimientos más asombrosos del siglo XX al desenterrar la…

Por Haroldo Manzanilla

Qué significa la maldición de Tutankamón
En 1922, el arqueólogo británico Howard Carter hizo uno de los descubrimientos más asombrosos del siglo XX al desenterrar la tumba de Tutankamón, el "faraón niño", en el Valle de los Reyes, Egipto. Sin embargo, el hallazgo no solo atrajo la atención del mundo por su impresionante colección de tesoros, sino también por la "maldición" que, según la leyenda, caería sobre aquellos que osaran perturbar el descanso eterno del faraón.

Desde el principio, la expedición de Carter estuvo envuelta en rumores de superstición. Según cuentan las crónicas, en la entrada de la tumba había una inscripción que advertía que "la muerte vendrá en alas ligeras a aquel que perturbe la paz del faraón". Aunque esta inscripción no ha sido confirmada por los estudiosos, la creencia en una posible maldición empezó a surgir a raíz de los extraños sucesos que siguieron al descubrimiento.

El primero en sufrir fue Lord Carnarvon, mecenas y financista de la expedición, quien murió repentinamente en abril de 1923, apenas unos meses después de que se abriera la tumba. Carnarvon falleció debido a una infección que surgió de una picadura de mosquito infectada; sin embargo, la inusual coincidencia alimentó la narrativa de una maldición mortal. El escritor y periodista Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes y aficionado al espiritismo, fue uno de los principales impulsores de esta teoría, sugiriendo que espíritus vengativos habían sido liberados junto con la tumba.

La Serie de Muertes y la Creación del Mito

A lo largo de los años posteriores, varias personas relacionadas con la apertura de la tumba también fallecieron en circunstancias extrañas, lo que reforzó la idea de una maldición. Entre ellos se encuentran George Jay Gould, un empresario estadounidense que murió poco después de visitar la tumba, y el profesor La Fleur, quien murió tras haber trabajado con las piezas recuperadas. Estos eventos fueron recogidos con ávida curiosidad por la prensa de la época, especialmente en una Europa y América aún fascinadas por el misticismo y el Egipto antiguo.

No obstante, los investigadores modernos han intentado desmentir la existencia de una maldición. Algunos sugieren que las muertes podrían explicarse por causas naturales, como infecciones, envenenamientos accidentales e incluso la exposición a esporas y bacterias peligrosas dentro de la tumba. De hecho, estudios recientes han planteado la teoría de que la exposición prolongada al aire viciado y a ciertos hongos y toxinas presentes en las tumbas cerradas durante siglos pudo haber sido la verdadera causa de enfermedad en varios de los investigadores.

La "maldición de Tutankamón" ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, apareciendo en innumerables películas, libros y documentales que exploran el mito de un antiguo poder vengativo. Su leyenda ha contribuido a mantener viva la fascinación mundial por la civilización egipcia y sus enigmas.

Hoy en día, se considera que la maldición de Tutankamón fue, en gran medida, una construcción mediática alimentada por la atmósfera de misterio que rodeaba al Antiguo Egipto. Pese a las explicaciones científicas, la narrativa de la maldición aún persiste, recordándonos el poder de las historias y cómo las creencias y miedos pueden transformar un hallazgo histórico en un mito eterno.

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Desde hoy 21 de agosto hasta el 22 de septiembre el calor será progresivo: Inameth

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Cristian Castro se vuelve viral al explicar de nuevo qué es "hacer nada"

El hijo de la actriz Verónica Castro se ha vuelto polémico en los últimos años
Icono del doblaje: Los personajes a los que la Chilindrina dio voz

María Antonieta de las Nieves era más que el personaje de la chilindrina, era una talentosa actriz de doblaje que dio vida a personajes entrañables.
Juegos Panamericanos Junior: Joaquín Sánchez conquistó el oro en Karate-Do

Se convirtió en campeón panamericano tras vencer al ecuatoriano César Vallejo 3-2 en estos II Juegos Panamericanos Junior ASU2025
Preso por matar a su "amigo" tras una discusión en Colón

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvieron a un sujeto quien en medio de una riña golpeó hasta la muerte a su víctima en la población de Santa Cruz, en el sector El Remolino, parroquia Santa Cruz, municipio Colón, estado Zulia.

