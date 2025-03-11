Quedó grabado: Hombre robó una botella de Whisky en el minimarket Costta de Maracaibo

Un hombre de la tercera edad, pero cuya identidad se desconoce, robó una botella de Whisky, cuando se encontraba realizando algunas compras dentro del minimarket Costta, ubicado en la calle 67 con avenida 10 de Maracaibo, en Zulia.

La información la dieron a conocer los propietarios del mencionado establecimiento para Noticia al Día. Indicaron, que el señalado, entró y realizó una pequeña compra, sin embargo, la bebida la agarró y se la escondió en la cintura.

El investigado, pagó los productos que llevaba en sus manos, pero nunca sacó la botella y se fue en su carro color gris. Las cámaras de seguridad del local grabaron al hombre y sus dueños exigen a las autoridades competentes encontrar al ladrón para que pague por sus actos.

Noticia al Día