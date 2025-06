Queen en Venezuela: Un concierto inolvidable

El 27 de septiembre de 1981, la legendaria banda británica Queen se presentó en el Poliedro de Caracas, marcando su tercer y último concierto en Venezuela como parte de su gira "Gluttons for Punishment Tour". Este evento no solo fue un hito en la historia musical del país, sino también un momento inolvidable para los miles de fanáticos que asistieron.

La gira "Gluttons for Punishment" fue la segunda parte de la gira sudamericana de Queen en 1981, la cual también incluyó presentaciones en México. Originalmente, la banda tenía planeado realizar cinco conciertos en Venezuela, pero debido al fallecimiento del ex-presidente venezolano Rómulo Betancourt el 28 de septiembre de ese año, los conciertos restantes fueron cancelados.

El concierto en el Poliedro de Caracas contó con una asistencia aproximada de 20,000 personas. Durante la presentación, Queen interpretó una impresionante lista de canciones que incluyó éxitos como "We Will Rock You", "Somebody to Love", "Bohemian Rhapsody" y "We Are the Champions". La energía y el carisma de Freddie Mercury, junto con la maestría musical de Brian May, Roger Taylor y John Deacon, hicieron de esta noche una experiencia única e inolvidable para todos los presentes.

Este concierto no solo dejó una marca indeleble en la memoria de los fanáticos venezolanos, sino que también contribuyó al desarrollo del sonido profesional en el país. Técnicos y operadores locales tuvieron la oportunidad de aprender de primera mano sobre los equipamientos y técnicas utilizadas por una de las bandas más icónicas de la historia del rock.

