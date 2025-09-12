Viernes 12 de septiembre de 2025
Al Dia

Quemaduras por Incendio de Pirotecnia: Guía de Primeros Auxilios

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Por Pasante1

Foto Xiomara Solano
El devastador incendio en la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde en San Francisco puso en primer plano un riesgo latente: las quemaduras.

El lamentable suceso del pasado jueves que dejó un saldo de 48 heridos y cientos de viviendas afectadas, subraya la importancia de conocer los peligros del fuego y la pirotecnia, así como la urgencia de saber cómo reaccionar y qué no hacer ante una quemadura.

Cuando la piel se quema su estructura se daña a un nivel celular, comprometiendo la principal barrera protectora del cuerpo; este daño se manifiesta en tres grados. Las quemaduras de primer grado son las más leves, afectando únicamente la capa superior de la piel (epidermis), causando enrojecimiento y un dolor leve.

Las de segundo grado son más serias ya que penetran hasta la siguiente capa (dermis) formando ampollas llenas de líquido. Finalmente las de tercer grado son las más graves destruyendo por completo la piel e incluso los nervios subyacentes, estas lesiones pueden verse blancas o carbonizadas y de forma paradójica no causan dolor debido al daño severo en las terminaciones nerviosas.

Saber cómo actuar en el momento es crucial para minimizar el daño. En caso de una quemadura el primer paso es enfriar la zona afectada con agua fría del grifo por un mínimo de 10 a 20 minutos. Es vital recordar no usar hielo ya que puede empeorar la lesión, una vez que la piel se ha enfriado se deben retirar anillos, relojes o ropa ajustada antes de que la zona se hinche.

Por otro lado, es fundamental no reventar las ampollas, pues actúan como una barrera natural contra infecciones y se debe evitar a toda costa aplicar remedios caseros como mantequilla, aceite o pasta dental, que solo pueden complicar la herida.

Una alerta para tomar conciencia

La pirotecnia representa un riesgo particular a diferencia del calor de una estufa, el fuego de cohetes y petardos contiene una mezcla de agentes químicos y energía explosiva que produce quemaduras más profundas, complejas y difíciles de tratar.

El alcalde de San Francisco, Héctor Soto, destacó que la ausencia de quemaduras en los bomberos que controlaron el incendio fue un "milagro", lo que resalta la gravedad de este tipo de lesiones.

Para evitar estos accidentes la prevención es la mejor herramienta, se recomienda mantener a los niños alejados de las cocinas y fuentes de calor, girar los mangos de las ollas hacia el interior de la estufa y especialmente en la época de celebraciones nunca manipular pirotecnia de forma imprudente. Conocer estos consejos puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante

Foto: Xiomara Solano

