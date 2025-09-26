¿Quién es la modelo Angie Miller?, la venezolana desaparecida en México

La modelo venezolana, Angie Miller, fue reportada como desaparecida en la capital de México.

Su reporte fue emitido un día después que la Fiscalía del Estado informara sobre el reconocimiento de B- King, quien fue hallado sin vida junto a Jorge Luis Herrera.

Lee también: Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

¿Quién es Angie Miller?



El nombre real de la también actriz es Angélica Yetsey Torrini León, tiene 29 años de edad y mide 1.60 metros.

Hace dos semanas, la venezolana subió un video a sus plataformas en el que junto con B-King y Regio Clown promocionaban un concierto que daría el 15 de septiembre en México.

Tras este evento, los músicos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en Polanco.

Sus cuerpos fueron hallados al día siguiente en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, pero las autoridades informaron que sus familiares lograron identificarlos el 22 de septiembre.

Durante los días en que Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, y Jorge Luis Herrera Lemos, de 35, estaban siendo buscados, Angie Miller usó sus redes para pedir ayuda a su comunidad.

De acuerdo con la ficha emitida de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Angélica Yetsey, fue vista por última vez en Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

Como señas particulares, tiene tatuajes en el tórax que dice: "Mía", una carta de corazón y enredadera en el brazo izquierdo, un rayo detrás de la oreja derecha, además de un corazón en la muñeca derecha y una fecha en el antebrazo derecho.

Sin embargo, en la ficha de búsqueda de Angie Miller reporta que se desconoce la vestimenta que usaba el día de su desaparición.

Noticia al Día / Vive Usa