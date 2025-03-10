Quince trabajadores heridos tras vuelco de un camión 350 en la Autopista Regional del Centro

La mañana de este lunes 10 de marzo, se registró el volcamiento de un camión 350 de color blanco, a la altura del kilómetro 75 en la Autopista Regional del Centro (ARC).

El accidente vial dejó el saldo de al menos 15 trabajadores heridos, según lo publicado por el medio El Periódiquito Digital.

Al lugar se trasladaron ambulancias de La Victoria, Las Tejerías y Maracay para hacer el traslado de los lesionados hasta el Hospital José María Benítez en el municipio José Félix Ribas y José Gregorio Hernández en Santos Michelena, al este del estado Aragua.

Al parecer, el vehículo de carga, trasladaba a los trabajadores que hacen el mantenimiento en la ARC hasta una zona cercana, cuando se produjo el accidente. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se hicieron presentes en el lugar del accidente para iniciar las investigaciones.

Noticia al Día / El Periódiquito Digital