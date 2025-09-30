Martes 30 de septiembre de 2025
Al Dia

Rafael Rincón González: A 103 años de su nacimiento, sus "Pregones Zulianos" siguen plasmados en la Plaza Baralt de su "Maracaibo Florido"

Un talento único hizo inmortal al querido pintor musical del Zulia, quien dejó un maravilloso legado

Por Javier Sanchez

Rafael Rincón González: A 103 años de su nacimiento, sus
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Rafael Rincón González nació el 30 septiembre de 1922 en el populoso barrio marabino de “El Saladillo”. Hijo del reconocido pintor zuliano Neptalí Rincón, desde niño siente vocación por la música. Se gradúa de maestro normalista. No obstante, parte de su labor educativa la inclina por la enseñanza de la música.


Fundó su propia agrupación “Los Hermanitos Rincón”, en la que su hermano Guillermo era el pianista. Se presentaron a finales de la década de los años 30 del siglo pasado, en el Teatro Baralt.

Posteriormente se integró al Trío Los Melódicos con el maestro de guitarra Ciro Adarme y la cantante Adelina Valbuena.Trabajó como maestro de música en diferentes escuelas en donde formó estudiantinas y coros.

Sus temas fueron en su mayoría éxitos interpretados por artistas nacionales y de talla internacional. Tino Rodríguez, Ensamble “Gurrufío”, Lila Morillo, Jesús Reyes “Reyito”, Gualberto Ibarreto, Simón Díaz, Jesús Sevillano, La Rondalla Venezolana, Armando Molero, la Orquesta Sinfónica de Maracaibo entre otros.

Su obra: “Pregones Zulianos” ,una de las mas famosas, fue grabada por la Orquesta Filarmónica de Londres como parte de la Suite Zuliana arreglada por el famoso músico Frank Barber. Este tema sigue plasmado en las viejas paredes de la Plaza Baralt d su Maracaibo Florido.

En 1962, fundó y dirigió las agrupaciones gaiteras “Los tremendos de Ojeda” y “Los compadres del éxito”. Dos años más tarde fundó las corales de Mene Grande, la del Liceo Raúl Cuenca, la Shell y la Coral de la Asociación de Bienestar y Cultura.

Escribió más de 600 temas, en ritmos de: valses, danzas, contradanzas, bambucos y gaitas. Entre los más conocidos se cuentan: “Maracaibo florido”, “Besos inocentes”, “El platanero”, “No te puedo olvidar”, “Danza zuliana”, “Lamento goajiro”, “Maracaibera”, “Pregones zulianos”, “Soberana”, “Mi gaitón”, “Lago de Maracaibo”.

El pintor musical del Zulia, como se le conoce , falleció el 15 de enero de 2012, cuando tenia 89 años de edad. Hoy recordamos, una historia a blanco y negro, de quién pintó a Maracaibo con sus joyas musicales resaltando al Maracaibo Florido.

Noticia al Día/ Cortesía

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Murió repentinamente Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’

Murió repentinamente Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’

Ruta nocturna de fe: Cinco paradas iluminarán Caracas con velas por la paz

Ruta nocturna de fe: Cinco paradas iluminarán Caracas con velas por la paz

Venezolanos destacaron en el Campeonato Suramericano de Natación Juvenil

Venezolanos destacaron en el Campeonato Suramericano de Natación Juvenil

El día que unos locos mataron con una estaca a un bebé creyendo que era El antiCristo

El día que unos locos mataron con una estaca a un bebé creyendo que era El antiCristo

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum "El vallenato que te gusta"

Gestos y expresiones de las mujeres en la actualidad

Gestos y expresiones de las mujeres en la actualidad

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl:

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl: "No tiene canciones en inglés"

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Trump reveló que EEUU fue “amenazado por Rusia” y que respondió enviando un submarino nuclear

Trump reveló que EEUU fue “amenazado por Rusia” y que respondió enviando un submarino nuclear

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

Noticias Relacionadas

Al Dia

Gobernador Luis Caldera lidera despliegue histórico con Plan de Asfaltado en la C1 y 31 frentes activos

El proyecto de rehabilitación y asfaltado de la C-1 es una obra que conecta los municipios Maracaibo y San Francisco con el Puente General Rafael Urdaneta.
Al Dia

La ingratitud no es casualidad, es la ceguera del alma

La gratitud es una virtud fundamental. Aquellos que desprecian lo pequeño nunca serán dignos de las grandes bendiciones que Dios quiere otorgarles. Es crucial no malgastar nuestra energía tratando de llenar vacíos insaciables, pues la ingratitud puede convertirse en un abismo que consume nuestras buenas intenciones.
Al Dia

¿Cuándo es "La Hora del Burro"?: Origen y Significado de la Expresión

En Venezuela, la expresión "la hora del burro" se utiliza para describir ese momento del día, generalmente entre la 1 y las 2:30 de la tarde, cuando las personas sienten sueño y cansancio después de almorzar. Este término tiene un origen curioso vinculado a la historia del transporte en las ciudades venezolanas, cuando los tranvías eran tirados por mulas, animales que necesitaban su tiempo de descanso.
Al Dia

Sistema contable propio vs. del cliente: ¿qué le conviene más a los contadores independientes?

: ¿Te ha tocado adaptar tu contabilidad a herramientas de terceros? Descubre cómo eso impacta tu tiempo y tu reputación.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025