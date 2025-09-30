Rafael Rincón González nació el 30 septiembre de 1922 en el populoso barrio marabino de “El Saladillo”. Hijo del reconocido pintor zuliano Neptalí Rincón, desde niño siente vocación por la música. Se gradúa de maestro normalista. No obstante, parte de su labor educativa la inclina por la enseñanza de la música.



Fundó su propia agrupación “Los Hermanitos Rincón”, en la que su hermano Guillermo era el pianista. Se presentaron a finales de la década de los años 30 del siglo pasado, en el Teatro Baralt.

Posteriormente se integró al Trío Los Melódicos con el maestro de guitarra Ciro Adarme y la cantante Adelina Valbuena.Trabajó como maestro de música en diferentes escuelas en donde formó estudiantinas y coros.

Sus temas fueron en su mayoría éxitos interpretados por artistas nacionales y de talla internacional. Tino Rodríguez, Ensamble “Gurrufío”, Lila Morillo, Jesús Reyes “Reyito”, Gualberto Ibarreto, Simón Díaz, Jesús Sevillano, La Rondalla Venezolana, Armando Molero, la Orquesta Sinfónica de Maracaibo entre otros.

Su obra: “Pregones Zulianos” ,una de las mas famosas, fue grabada por la Orquesta Filarmónica de Londres como parte de la Suite Zuliana arreglada por el famoso músico Frank Barber. Este tema sigue plasmado en las viejas paredes de la Plaza Baralt d su Maracaibo Florido.

En 1962, fundó y dirigió las agrupaciones gaiteras “Los tremendos de Ojeda” y “Los compadres del éxito”. Dos años más tarde fundó las corales de Mene Grande, la del Liceo Raúl Cuenca, la Shell y la Coral de la Asociación de Bienestar y Cultura.

Escribió más de 600 temas, en ritmos de: valses, danzas, contradanzas, bambucos y gaitas. Entre los más conocidos se cuentan: “Maracaibo florido”, “Besos inocentes”, “El platanero”, “No te puedo olvidar”, “Danza zuliana”, “Lamento goajiro”, “Maracaibera”, “Pregones zulianos”, “Soberana”, “Mi gaitón”, “Lago de Maracaibo”.

El pintor musical del Zulia, como se le conoce , falleció el 15 de enero de 2012, cuando tenia 89 años de edad. Hoy recordamos, una historia a blanco y negro, de quién pintó a Maracaibo con sus joyas musicales resaltando al Maracaibo Florido.

Noticia al Día/ Cortesía