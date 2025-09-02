Ramón necesita apoyo para alimentos y medicinas

Ramón, el perro rescatado el pasado martes, 26 de agosto, en el muelle de Pdvsa, permanece bajo el cuidado de la Fundación ROS Rescate Temporal. A pesar de los esfuerzos realizados, su recuperación total requiere del apoyo de la comunidad para salir adelante.

Tras su rescate de condiciones extremas, Rla mascota ha recibido atención y alimentación, pero solo acepta pollo como comida, lo que limita su dieta y encarece su tratamiento. El sábado se le realizaron pruebas de sangre que confirmaron una enfermedad transmitida por garrapatas, además de síntomas de moquillo, por lo que necesita medicamentos especializados y cuidados permanentes.

La Fundación ROS y los voluntarios que lo atienden hacen un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad para ayudar con alimentos y medicinas, elementos fundamentales para mejorar la condición de Ramón y darle una oportunidad de vida.

Cualquier aporte será de gran ayuda para garantizar su recuperación. La Fundación ROS Rescate Temporal continuará trabajando con dedicación, pero la colaboración ciudadana es clave para que Ramón pueda superar este difícil momento.

Para mayor información, comunicarse al número +58 414-6065976

Leila González/Pasante

Noticia al Día