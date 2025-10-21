El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera la conmutación de la sentencia del rapero Sean Combs (conocido como P. Diddy) esta misma semana, según informó TMZ, citando a sus fuentes.

Se reporta que el mandatario está "vacilando" sobre la decisión y que algunos miembros del personal de la Casa Blanca abogan por que no lo haga. No obstante, señalan que la orden de liberación del detenido podría llegar desde Washington esta semana y que "Trump hará lo que quiera".

Por otra parte, el medio afirma que el equipo legal del artista se puso en contacto con un alto funcionario de la sede presidencial con influencia sobre Trump, posterior a su sentencia. Días después, el dignatario confirmó que Combs había solicitado un indulto.

El pasado viernes, el líder republicano conmutó la pena del excongresista republicano George Santos, que cumplía siete años de prisión por cargos de robo de identidad y fraude electrónico.

Sean Combs fue condenado el 3 de octubre a 50 meses de prisión, equivalentes a cuatro años y dos meses, por dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución. Permanece en privación de libertad desde septiembre de 2024.

Noticia al Día/RT