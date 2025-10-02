Raphael cancela concierto por bronquitis y preocupa a sus seguidores: "Volveré con más fuerza que nunca"

Raphael vuelve a generar preocupación entre sus seguidores tras anunciar la cancelación de un nuevo concierto por motivos de salud.

El artista, que a finales de 2023 fue diagnosticado de un linfoma cerebral, comunicó a través de sus redes sociales que no podrá actuar este sábado, 4 de octubre, en la Plaza de Toros de Murcia, dentro del Festival Murcia ON, debido a una bronquitis.

"Querido público. Por prescripción médica, debido a una bronquitis me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado en la Plaza de Toros de Murcia dentro del Festival Murcia ON", comenzó diciendo en un mensaje que rápidamente se viralizó.

El cantante añadió que el concierto se aplaza al próximo 23 de mayo de 2026, en el mismo recinto: "Volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con vosotros". Además, pidió disculpas por las molestias y agradeció "de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia".

Tercera cancelación en pocos días



La suspensión en Murcia se suma a otras dos cancelaciones recientes. El pasado viernes, Raphael no pudo ofrecer el concierto gratuito previsto en el recinto ferial Ifeza de Zamora, que iba a ser el broche de oro en la gala de entrega de los premios de la Fundación Caja Rural. Su oficina de representación explicó entonces que el motivo fue "un proceso gripal", al tiempo que pidió disculpas al público y a la organización.

Asimismo, el artista de Linares tampoco pudo participar este miércoles en el concierto solidario Generación CRIS Contra el Cáncer, donde estaba previsto que compartiera escenario con Hombres G, Antonio Orozco y Los Secretos.

La salud de Raphael, en el centro de la atención



Con estas tres suspensiones en menos de una semana, el estado de salud de Raphael vuelve a estar en el foco mediático. Aunque él mismo ha transmitido un mensaje de calma y optimismo, recordando que regresará a los escenarios con más fuerza, la situación ha encendido las alarmas entre sus fans, que siguen mostrando en redes sociales un apoyo incondicional a la leyenda de la música española.

