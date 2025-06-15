Raphael regresa a los escenarios este domingo 15-Jun

El cantante Raphael regresa este domingo 15 de junio a los escenarios, en concreto en la ciudad española de Mérida (suroeste), tras seis meses alejado de ellos a raíz de un linfoma cerebral primario que le fue diagnosticado y cuyo tratamiento ha seguido a "rajatabla".

El Teatro Romano emeritense, uno de los monumentos más reconocidos de España, servirá de escenario al cantante español que, con 82 años, ofrecerá un concierto en el marco del Stone & Music Festival, la primera cita de la gira que inicia bajo el título ‘Raphaelísimo’.

Aunque no es la primera vez que Raphael actúa en este emblemático lugar, sí es la de un regreso muy esperado después del 17 de diciembre de 2024, cuando lo que iba a ser una actuación para una grabación televisiva acabó en un ingreso hospitalario.

La casualidad quiso que ese mismo día, y horas antes de dicho ingreso, la dirección del festival emeritense anunciara su presencia en junio de 2025, pero quedó en suspenso en función de la evolución de la salud del artista.

A finales del pasado mes de abril, Raphael sorprendía con el anuncio de que el 15 de junio retomaría su agenda de conciertos en Mérida. "Yo estoy muy bien", afirmó en una entrevista a EFE, tras asegurar que regresaba con el consentimiento de los médicos y de un tratamiento que ha llevado a rajatabla.

"Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo", escribió el artista en su cuenta de Instagram y recalcó: “Va a ser una gran noche”.

El concierto de este domingo compaginará hitos de su extensa y cuidada carrera musical que le ha llevado a escenarios de todo el mundo, con temas de su último trabajo de estudio, ‘Ayer… Aún’ (2024), en el que versiona clásicos de la canción francesa.

La semana pasada, la Academia Latina de la Grabación anunció que reconocería a Raphael como la Persona del Año 2025 por sus más de seis décadas de carrera.

Noticia al Día/EFE