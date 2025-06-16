Raphael "sigue siendo aquel” en los escenarios: Reapareció en un concierto de dos horas

Al caer la noche, vestido completamente de negro como es tradicional su atuendo en las presentaciones desde sus inicios, hizo su entrada en el Teatro Romano de Mérida ante un público que lo recibió en pie, con una larga ovación, entre aplausos y gritos de "¡Raphael, Raphael!", a los que él respondió llevándose la mano al corazón.

Raphael regresó a los escenarios en una noche de ‘escándalo’ en el reconocido Teatro dentro del ‘Stone & Music Festival’ y tras meses retirado centrado en su recuperación del linfoma cerebral.

Minutos antes de subir al escenario, el artista, de 82 años, salía del hotel caminando con paso firme, saludando con una sonrisa a los numerosos seguidores que se acercaron para desearle suerte y mucha salud. "¿Un concierto muy especial?", le preguntaron. "Todos lo son", respondió sin dudarlo.



Hizo un recorrido por sus grandes éxitos que se prolongó durante más de dos horas, en las que dejó claro que, tras seis meses recuperándose de un linfoma cerebral, sigue siendo aquel: un artista con la pasión y la voz intactas para conmover como el primer día.

Los hijos pequeños del artista, Manuel y Alejandra Martos, explican cómo ha sido el regreso de su padre a los escenarios, tras superar sus problemas de salud. Manuel comenta que: "muy emocionante y él es feliz haciendo esto en el escenario y mira ya por fin al vuelta y a retomar que es lo que a él le gusta y todo muy contentos. A retomar, creo que a él le gusta y estamos muy contentos. Muchas gracias" y deja claro que si padre no está cansado.

Con información Hola/Fotos: Cortesía