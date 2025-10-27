Lunes 27 de octubre de 2025
Al Dia

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Con presencia en todas las regiones de Venezuela y miles de usuarios activos, Rapikom se consolida como una solución financiera innovadora y accesible, adaptada a las necesidades del mercado local.

Por Haroldo Manzanilla

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas
En medio del auge de las plataformas que facilitan las compras a crédito en Venezuela, Rapikom continúa fortaleciendo su posición como la gran alternativa nacional para adquirir productos y servicios a cuotas. La empresa anunció que ha superado los 2.000 comercios aliados en todo el país, marcando un nuevo hito en su crecimiento y expansión.

Desde tiendas de moda y tecnología hasta comercios de electrodomésticos y servicios, cada vez más negocios confían en Rapikom para ofrecer a sus clientes una forma sencilla, rápida y segura de pagar a plazos.

“Nuestro propósito siempre ha sido empoderar tanto al cliente como al comerciante. En Rapikom todos ganan: el cliente puede comprar sin estrés y el aliado incrementa sus ventas con pagos garantizados”, señaló el equipo de comercialización de la empresa.

Con presencia en todas las regiones de Venezuela y miles de usuarios activos, Rapikom se consolida como una solución financiera innovadora y accesible, adaptada a las necesidades del mercado local. Su sistema ha permitido dinamizar las ventas y ampliar las posibilidades de consumo en un contexto donde los venezolanos buscan alternativas flexibles de pago.

A medida que la demanda por opciones de financiamiento sigue creciendo, Rapikom avanza con paso firme hacia su meta: liderar la revolución de las compras por cuotas en el país, impulsando una economía más inclusiva y moderna.

Nota de Prensa

