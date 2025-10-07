Rapto y muerte de una niña de 5 años estremece Guajira

El rapto y muerte de la niña, Roxianny González Ipuana, de 5 años, estremece al municipio Guajira, en Zulia.

El cadáver de la niña fue encontrado en el sector Jepipa, ubicado en el eje de la montaña al oeste del municipio.

La primera versión indicaba que una mujer le habría vendido la niña a un hombre por 400 mil pesos.

Sin embargo, al conocerse la desaparición, activarse su búsqueda y hallar el cadáver de la niña, en una zona enmontada, semienterrado y con evidentes rastros de violación y maltratos, fue desestimada esta información.

Según el medio Guajira en Vivo, este crimen fue perpetrado por algunos residentes que ya fueron identificados y señalados por sus cómplices. Se espera que las autoridades se pronuncien al respecto.

Noticia al Día