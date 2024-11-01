Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

Ratifican pena máxima contra la mujer que mató a su bebé recién nacido y lo metió en una lavadora en Miranda

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ratificó la condena de 30 años de prisión impuesta a Johana Danexi…

Por Greily Nuñez

Ratifican pena máxima contra la mujer que mató a su bebé recién nacido y lo metió en una lavadora en Miranda
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ratificó la condena de 30 años de prisión impuesta a Johana Danexi Zambrano Castro, por matar a su bebé recién nacido.

La ratificación de la condena se publicó el 23 de octubre, bajo el número 529 con las firmas de los tres integrantes de la Sala Penal: Carmen Marisela Castro (ponente), Elsa Gómez y Maikel Moreno.

Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2022, en el barrio El Cerrito, calle Colinas Monagas del municipio Sucre en Miranda.

A la 1:00 de la tarde de ese 20-S, la mujer comenzó a presentar dolores de parto dentro de su vivienda.

Los gritos de dolor alarmaron a los vecinos, quienes notificaron lo sucedido a sus familiares. Cuando llegaron a la casa, Zambrano les dijo que había abortado y había lanzado el feto en un container. Al lugar acudieron sus parientes pero no hallaron nada.

Mientras eso pasaba, la mujer era trasladada al Hospital Domingo Luciani, donde le recalcó al médico lo del aborto y le indicó que el feto lo había dejado en la casa. La mamá de Johana se regresó a la vivienda y consiguió el feto envuelto en una sabana y metido en la lavadora.

Por ese hecho, la Fiscalía 107 de Caracas solicitó abrir un juicio a Johana tras considerar que estaba incursa en el delito de homicidio calificado en la persona de su descendiente.

Las audiencias para debatir la eventual responsabilidad penal de Johana Zambrano comenzaron el 10 de mayo de 2023 ante el Tribunal Primero de Juicio de Caracas y concluyeron el 24 de enero de 2024, día en que la declararon culpable y le impusieron 30 años de prisión.

Le fijaron como sitio de reclusión el Internado Judicial de Orientación Femenina (Inof), ubicado en Los Teques (Miranda).

La apelación


Esa condena fue apelada el pasado 6 de marzo por Maximino Antonio Álvarez Rengifo, abogado privado de Johana. El recurso fue declarado sin lugar por la Sala 6 de la Corte de Apelaciones de Caracas, cuyos tres jueces ratificaron la pena máxima contra Johana Zambrano.

Noticia al Día / Últimas Noticias

