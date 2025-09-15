Lunes 15 de septiembre de 2025
Reacción alérgica obliga a Sofía Vergara a ausentarse de los Emmy 2025

Vergara, quien tenía previsto presentar uno de los galardones durante la ceremonia, informó a sus seguidores a través de sus redes sociales que tenía una “alergia ocular de locos” que derivó en una inflamación visible y que le impidió cumplir con su compromiso.

Reacción alérgica obliga a Sofía Vergara a ausentarse de los Emmy 2025
Sofía Vergara se ausentó de la ceremonia de los premios Emmy 2025 por una reacción alérgicaLa actriz colombiana Sofía Vergara, de 53 años, no pudo asistir a la entrega de los premios Emmy que tuvo lugar el domingo 14 de septiembre debido a una inesperada reacción alérgica en su ojo izquierdo que la obligó a buscar atención médica de emergencia.

Vergara, quien tenía previsto presentar uno de los galardones durante la ceremonia, informó a sus seguidores a través de sus redes sociales que tenía una “alergia ocular de locos” que derivó en una inflamación visible y que le impidió cumplir con su compromiso.

En una publicación en Instagram, la actriz explicó: “No llegué a los Emmy, pero sí llegué a la sala de emergencias”, acompañando el mensaje con fotografías que mostraban la afectación en su ojo. También pidió disculpas por su ausencia: “Perdón por cancelar, ¡la alergia ocular más loca justo antes de subirme al auto!”.

Además, compartió videos en los que se le ve reposando en una camilla y realizando un lavado ocular en el consultorio médico. La noticia fue cubierta por diversos medios, generando mensajes de apoyo y solidaridad hacia la artista.

https://www.instagram.com/p/DOm3gEikTSa/?img_index=2

