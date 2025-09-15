Sofía Vergara se ausentó de la ceremonia de los premios Emmy 2025 por una reacción alérgicaLa actriz colombiana Sofía Vergara, de 53 años, no pudo asistir a la entrega de los premios Emmy que tuvo lugar el domingo 14 de septiembre debido a una inesperada reacción alérgica en su ojo izquierdo que la obligó a buscar atención médica de emergencia.

Vergara, quien tenía previsto presentar uno de los galardones durante la ceremonia, informó a sus seguidores a través de sus redes sociales que tenía una “alergia ocular de locos” que derivó en una inflamación visible y que le impidió cumplir con su compromiso.

En una publicación en Instagram, la actriz explicó: “No llegué a los Emmy, pero sí llegué a la sala de emergencias”, acompañando el mensaje con fotografías que mostraban la afectación en su ojo. También pidió disculpas por su ausencia: “Perdón por cancelar, ¡la alergia ocular más loca justo antes de subirme al auto!”.

Además, compartió videos en los que se le ve reposando en una camilla y realizando un lavado ocular en el consultorio médico. La noticia fue cubierta por diversos medios, generando mensajes de apoyo y solidaridad hacia la artista.

