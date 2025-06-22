Reacciones tras el ataque de EEUU contra Irán: Israel lo celebra, los árabes lo condenan y la UE insta a negociar

Mientras que Israel apoyó sin rodeos el ataque estadounidense contra instalaciones nucleares de Irán, la ONU rechazó la solución militar del conflicto, la Comisión Europea pidió contención, diplomacia y volver a la negociación, y varios gobiernos árabes y latinoamericanos condenaron la "agresión".

Con contundencia reaccionó el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, al acusar a EEUU de haber "traicionado la diplomacia" y "cruzado todas la líneas rojas" al atacar tres instalaciones nucleares en su país, lo que supone una "violación imperdonable del Derecho Internacional".

Por el contrario, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó al presidente de EEUU, Donald Trump, por su "audaz decisión". "Trump y yo solemos decir: ‘La paz se logra con la fuerza'", agregó.

Pero el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo sentirse "gravemente alarmado" y advirtió de que "no hay solución militar" que sustituya a la diplomacia.

También el papa León XIV lamentó las "noticias alarmantes" de Oriente Medio y llamó a toda la comunidad internacional a frenar la guerra como "responsabilidad moral" antes de que se convierta en una "vorágine irreparable".

Europa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Irán debe comprometerse "a una solución diplomática creíble" y "la mesa de negociaciones es el único lugar para poner fin a esta crisis", según apuntó en redes sociales.

Añadió que "Irán nunca debe adquirir la bomba" (nuclear) y que "con las tensiones en Oriente Medio en un nuevo punto álgido, la estabilidad debe ser la prioridad. Y el respeto del Derecho Internacional es fundamental".

A su vez, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, pidió "a todas las partes" dar "un paso atrás" para evitar una nueva escalada bélica en Oriente Medio.

Entre los países de la UE, el canciller alemán, Friedrich Merz, instó a Irán a entablar inmediatamente negociaciones con EEUU e Israel para encontrar una solución diplomática, informó el Gobierno germano.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, exhortó a actuar con "contención" para evitar "cualquier escalada que pueda conducir a una ampliación del conflicto" y reafirmó la voluntad de contribuir con sus socios a una "solución negociada".

Italia, que justificó el ataque estadounidense debido al "peligro" de la producción nuclear iraní, pidió también a las partes una desescalada. "Que Irán se siente en una mesa de negociaciones", reclamó el ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

El Gobierno de España expresó la máxima preocupación: "Es urgente el cese de la violencia y la vuelta a las negociaciones", según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, que también reclamó contención y respetar el Derecho internacional.

Al margen de la UE, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo que EEUU ha tomado "medidas" para "mitigar" la amenaza nuclear de Irán. "Instamos a Irán a regresar a la mesa de negociaciones (con Estados Unidos) y alcanzar una solución diplomática", concluyó.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, recordó a la UE y al Reino Unido que su país no se ha levantado de la negociación, sino que son Israel y EEUU los que han "destruido" toda la diplomacia con sus ataques contra las instalaciones nucleares iraníes.

También Australia y Nueva Zelanda pidieron diálogo y diplomacia en Oriente Medio.

Oriente Medio

Varios países árabes (Irak, Arabia Saudí, el Líbano, Omán y Catar) condenaron unánimemente el ataque, una "grave amenaza" para la seguridad de Oriente Medio, y defendieron contener la situación en canales diplomáticos tras rechazar las soluciones militares.

La organización islamista palestina Hamás consideró que los bombardeos son una "flagrante violación" del Derecho Internacional, de "escalada peligrosa" y "una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales".

El gobierno de los rebeldes hutíes yemeníes en Saná mostró "pleno apoyo" a Irán y el compromiso de sus fuerzas armadas, "listas para atacar barcos y buques de guerra estadounidenses en el mar Rojo".

Latinoamérica

El Gobierno de México hizo un "llamado urgente por la paz" después de que el presidente de EEUU, anunciara un ataque "con éxito" contra Irán.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó los bombardeos, que consideró contrarios al Derecho Internacional Humanitario, y exigió el respeto de las normas que rigen los conflictos armados.

También el Gobierno venezolano condenó la "agresión militar", y exigió el "cese inmediato de las hostilidades".

Igualmente se manifestó el presidente de Bolivia, Luis Arce, que lo que consideró un "ataque arbitrario".

