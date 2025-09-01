Reactivaron transporte lacustre desde el Terminal Hugo Chávez a Los Puertos de Altagracia y San Carlos

Desde este lunes 1 de septiembre y como ya había sido anunciado por el gobernador del Zulia Luis Caldera y el ministro para el Transporte, MG Ramón Velásquez Araguayán, fue reactivado el servicio de transporte lacustre desde el Terminal Hugo Chávez Frías de Maracaibo, hacia Los Puertos de Altagracia, municipio Miranda y, desde el próximo sábado 6 y domingo 7, los paseos turísticos a la península de San Carlos, en Almirante Padilla.

El primer zarpe a Los Puertos de Altagracia se realizó a las 7:00 de la mañana y se cumplirán cuatro viajes diarios, hasta las 3:00 de la tarde de lunes a viernes, informó el gerente de este terminal lacustre y del Centro Rafael Urdaneta (CRU), Francisco Urbina, al especificar que el precio del pasaje es de trescientos bolívares o su referencial en divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Explicó que los paseos turísticos hacia San Carlos, son todos los sábados y domingo, con salida a las 7:30 de la mañana, con retorno a Maracaibo a las 6:00 de la tarde. El pasaje es de mil quinientos bolívares o su referencial en divisas a tasa BCV, ida y vuelta. El ingreso por pasaje permitirá generar ingresos para el mantenimiento de la flota.

Urbina expresó que, para el cierre de 2025, se tienen una proyección de 8.000 pasajeros movilizados por la autopista lacustre a los destinos mencionados, dentro de las políticas para el buen vivir impulsadas por el presidente Nicolás Maduro y que garantiza en el Zulia el gobernador Caldera, a través del desarrollo del sistema de hidrovías, que implica rapidez en los traslados entre los municipios costeros.

Avanza rehabilitación del Terminal Lacustre

Esta cifra también se visualiza tomando en cuenta los trabajos de rehabilitación que se desarrollan en el Terminal Lacustre Hugo Chávez Frías, los cuales fueron iniciados el pasado 22 de agosto por el gobernador Caldera y que viene a fortalecer los motores económico, turístico y cultural del estado.

Urbina detalló que las labores que se ejecutan en este espacio ubicado en el malecón de Maracaibo, son de pintura, sistema de iluminación, climatización con sistema de aires acondicionados y reparación de las salas sanitarias.

Esta obra impulsada por el gobernador Caldera en articulación con el Ministerio para el Transporte, da cumplimiento a los compromisos con el pueblo y sigue empeñado en el Plan de la Patria de las 7T el buen vivir, a través de transformación económica y la recuperación de la independencia consolidando la paz.

Voces del pueblo

Las usuarias María Rivas y Eglee Cárdenas celebraron la noticia y destacaron que este transporte es esencial para quienes habitan en otras localidades costeras.

"Es un gran alivio para todos los que necesitamos viajar entre Maracaibo, Los Puertos de Altagracia y San Carlos. El precio me parece bastante bien para el trayecto. Además, que incluyan los paseos turísticos es un punto positivo. Ojalá que con las reparaciones del terminal el servicio sea mucho más cómodo y seguro para todos" expresó Rivas.

Mientras tanto, Cárdenas exclamó: Esto es un paso enorme para ahorrar tiempo. Me encanta que también hayan pensado en el turismo, con los viajes de fin de semana.

Noticia al Día/Nota de prensa