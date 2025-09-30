Real Madrid aplastó con contundente goleada al Kairat Almaty por Champions

El Real Madrid firmó una actuación contundente en la segunda jornada de la Uefa Champions League 2025 tras golear este martes 5-0 al Kairat Almaty, en un duelo disputado en el Almaty Central Stadium de Kazajistán.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso dominó de principio a fin, con una ofensiva liderada por Kylian Mbappé, quien anotó un espectacular hat-trick (25’, 51’ y 72’). A la fiesta goleadora se sumaron Eduardo Camavinga (83’) y Brahim Díaz (90’), quienes completaron la abrumadora victoria que consolida al equipo merengue como líder de su grupo.

Con este resultado, el Real Madrid suma su segunda victoria consecutiva en la fase de grupos, mostrando solidez defensiva y una capacidad ofensiva demoledora. Mbappé, por su parte, alcanzó los 60 goles en Champions League, reafirmando su estatus como uno de los máximos goleadores en la máxima competición de clubes europeos.

