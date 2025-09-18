Realizarán Congreso Científico de Oncología en Caracas

Los días 20 y 21 de septiembre, Caracas será sede del XII Ciclo de Conferencias Oncológicas, organizado por Oncoaliado en el hotel Eurobuilding, con la participación de ponentes nacionales e internacionales. El evento será gratuito y transmitido por redes sociales.

En una entrevista para el programa A tiempo de Unión Radio, la bióloga molecular Andreina Fernández, con doctorado en Ciencias y única mujer ponente en el programa, destacó que “El enfoque principal (del congreso) es la educación”.

Sobre la realidad nacional del cáncer expresó que aunque existen esfuerzos en los hospitales, los principales avances se evidencian en el ámbito privado. "Una manera de fortalecer la educación de los residentes es precisamente con estos eventos para darles acceso a la información", sostuvo.

En su ponencia, Fernández hablará sobre la utilidad de la biopsia líquida en el diagnóstico y seguimiento del cáncer ginecológico. Detalló que esta técnica permite detectar metabolitos tumorales a partir de muestras de sangre, saliva u orina, evitando procedimientos invasivos.

Noticia al Día/UR