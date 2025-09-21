Realizarán evento cultural por el Alzheimer en la sede del BDV sede Zulia el 26-Sept

En el Mes Mundial del Alzheimer, invitan a un evento académico cultural por el Alzheimer, actividad totalmente gratuita, a realizarse en el auditorio del Blanco Central de Venezuela, el día viernes, 26 de septiembre, de 9:00 A.M. a 1:00 P.M.

Tendrá la presencia del cantante Carlos Moreno, de La Gran Fogata, para deleitar a toda la audiencia y la participación especial de adultos mayores con sus actividades culturales.

Además, habrá ponencias magistrales con expertos en el área, hablarán acerca de las demencias (diagnóstico, cuidados al adulto mayor y al cuidador, tratamientos farmacológicos y no farmacológicos).

Se invita a los zulianos a llevar a un familiar adulto mayor, a que disfrute de este día extraordinario, dedicado con amor a ellos.

Combatimos juntos los olvidos. En Alzheimer Zulia, cuidamos con amor.

Noticia al Día/Nota de prensa