Recapturados tres de cuatro evadidos de la estación Curva de Molina

En un operativo de respuesta inmediata, funcionarios de la Policía del Municipio Maracaibo, articulados con el Centro de Patrullaje K-nino (CPK) de la Policía del estado Zulia, lograron la recaptura de tres de los cuatro detenidos que se evadieron de los calabozos de la estación policial Curva de Molina.

El hecho activó de forma coordinada a los funcionarios de este cuerpo de seguridad, quienes se desplegaron por todo el municipio para dar con el paradero de los evadidos.

De acuerdo a la minuta policial, gracias a labores de inteligencia y patrullaje intensivo, en menos de 72 horas fueron recapturados: Iverson Enrique León Silva, Leonardo Arias De La Hoz y Jean Carlos Gutiérrez.

El coronel Napoleón Rivero Acosta, director general de la Policía municipal, destacó la efectividad del despliegue táctico y el compromiso de los funcionarios:

“La rápida acción de nuestros equipos demuestra el profesionalismo y la capacidad operativa de la institución. No permitiremos que hechos como este vulneren la seguridad de nuestros ciudadanos.”

Además, manifestó que el cuarto evadido ya ha sido plenamente identificado y su captura es inminente, estimándose que será detenido en las próximas horas.

La Policía del municipio Maracaibo reafirma su compromiso con la protección de la comunidad y asegura que se mantendrán activos los operativos de vigilancia y control en toda la jurisdicción.

