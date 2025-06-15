Sábado 20 de septiembre de 2025
"Recemos por la paz en Oriente Medio, Ucrania y el mundo": papa León VIX

eEl Pontífice expresó su profunda preocupación por los conflictos que golpean a Oriente Medio, Ucrania, Myanmar, Nigeria y Sudán

Por Ernestina García

Foto: "Recemos por la paz en Oriente Medio, Ucrania y el mundo": papa León VIX
El Papa León XIV hizo un enérgico llamado a favor de la paz mundial, durante el rezo del Ángelus de este domingo 15 de junio, en la Plaza de San Pedro, frente a una multitud que desafió el calor para escuchar su mensaje.

Desde el Vaticano, el Pontífice expresó su profunda preocupación por los conflictos que golpean a Oriente Medio, Ucrania, Myanmar, Nigeria y Sudán, y exhortó a líderes y pueblos a “construir caminos de diálogo y reconciliación”.

Deporte, respeto y cultura del encuentro
En su alocución, el Papa León XIV resaltó el valor del deporte como “escuela de respeto y lealtad”, y destacó que “es un estilo de vida que debe oponerse a toda forma de violencia y opresión”. En ese sentido, remarcó que la cultura del encuentro debe prevalecer por sobre el odio, especialmente en tiempos de conflictos globales.

Conflictos en Myanmar y la masacre en Nigeria


El Papa se refirió de manera concreta a la situación en Myanmar, donde a pesar de un alto el fuego declarado, continúan los enfrentamientos incluso en zonas civiles. “Hago un llamado a todas las partes para que emprendan el camino del diálogo inclusivo, el único que puede conducir a una solución pacífica y estable”, expresó.

Asimismo, condenó la masacre ocurrida en Nigeria, en la localidad de Yelwata (Estado de Benue), donde unas 200 personas fueron asesinadas entre el 13 y 14 de junio, muchas de ellas refugiadas en una misión católica. “Rezo por la paz y la justicia en Nigeria, especialmente por las comunidades cristianas rurales de Benue, víctimas recurrentes de la violencia”, señaló.

Ataques en Sudán y muerte de un sacerdote
Otro de los puntos críticos mencionados por el Papa fue la violencia persistente en Sudán, que ya lleva más de dos años de enfrentamientos. El Santo Padre lamentó la muerte del padre Luke Jumu, párroco de El Fasher, quien falleció tras un bombardeo.

“Renuevo mi llamado a los combatientes para que se detengan, protejan a los civiles y entablen un diálogo por la paz. La comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos para brindar asistencia humanitaria esencial”, urgió.

Beatificación en África y mensaje a los jóvenes
León XIV también celebró la beatificación de Floribert Bwana Chui, un joven mártir congoleño asesinado a los 26 años por oponerse a la corrupción y defender a los más vulnerables. La ceremonia se realizó este domingo en la Basílica de San Pablo Extramuros.

“Que su testimonio inspire a los jóvenes de la República Democrática del Congo y de toda África”, manifestó el Papa.

Finalmente, recordó el Jubileo que se celebrará dentro de un mes y medio y pidió a los jóvenes prepararse espiritualmente para este evento. Cerró su mensaje con una invocación a la Virgen María, Reina de la Paz, pidiendo su intercesión “por Oriente Medio, Ucrania y todos los pueblos del mundo que sufren por la guerra”.

Noticia al Día/Vatican News

