Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) informó a través de la red social Instagram, algunas recomendaciones clave para garantizar un proceso sin contratiempos a la hora de retirar los documentos de identidad en sus oficinas.

De acuerdo con el organismo, se implementaron diversas mejoras en sus plataformas y procesos para facilitar el acceso a la documentación, por lo que estar informado sobre los requisitos y procedimientos actualizados es crucial.

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte

Retiro de Cédula de Identidad

Si el usuario es mayor de edad, deberá acudir a la misma oficina donde realizó el trámite.

Al verificar los datos, se realizará la entrega del documento.

En caso de ser menor de edad, acudir con su representante legal y una fotocopia del acta de nacimiento.

Retiro de pasaporte

Deberá acudir a la misma oficina donde solicitó el documento con su cédula laminada.

¿Qué sucede si no se retira la cédula o pasaporte a tiempo?

Luego de realizar todo el proceso necesario para tramitar la cédula de identidad, la misma será entregada el mismo día.

Si el usuario posee 30 días continuos para retirar el documento, de lo contrario, este será desincorporado y el usuario deberá agendar otra cita en la página web oficial del SAIME.

Por pérdida o hurto, se deberá esperar un lapso de seis meses para volver a solicitar el trámite y justificar su pérdida.

En el caso del pasaporte, el usuario posee un tiempo estimado de retiro no mayor a cinco meses continuos desde su emisión.

De no retirarlo en el tiempo estipulado, el documento será enviado a la oficina central, a donde deberá acudir para ser entregado.

Cabe destacar que el trámite de la cédula de identidad es totalmente gratuito.

Noticia al Día/Información de Diario 2001