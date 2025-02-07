Reconstruyen el caso de la joven Valeria Carruyo

Desde tempranas horas de la mañana de este viernes 7 de febrero, las autoridades policiales y judiciales se encuentran reconstruyendo el caso de la joven influencer Valeria Carruyo.

En el lugar donde ocurrió el accidente, están funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos al Servicio de Tránsito Terrestre de este cuerpo de seguridad, y las fiscales competentes que llevan el caso, para determinar la responsabilidad en el choque que impactó en las redes sociales de la región marabina.

En la carretera del sector 18 de octubre, específicamente en la esquina donde ocurrió la colisión, se encuentra el carro Toyota Corolla, color blanco, perteneciente a la joven Carruyo, y la moto del señor Gleison Briceño, para esclarecer lo sucedido ese 19 de enero.

Van 19 días

Diecinueve días han transcurrido desde que se suscitó el accidente vial en la mencionada vialidad maracaibera. El representante legal, indicó, que a pesar de que la joven sigue detenida, no fue privada de libertad ni está bajo los 45 días de investigación.

En este caso, se han respetado los procesos judiciales que han conllevado hasta la reconstrucción de hechos, paso utilizado para revivir de forma artificial lo sucedido.

También, se conoció, que el representante legal de la joven, compensó el daño mediante una retribución económica para que sigan su proceso médico, mientras buscan la libertad plena de Carruyo. Sin embargo, el proceso se ha vuelto difícil. Mientras, la familia Briceño sigue bajo observación médica en el HUM.

Noticia al Dia