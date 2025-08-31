Domingo 31 de agosto de 2025
Al Dia

Recorcholis ahora con todo para el regreso a clases

En la tienda se encuentran desde lápices, crayones, marcadores, cuadernos, agendas, morrales y muchos más productos en su nueva área de papelería.

Por Isidro Lopez

Recorcholis ahora con todo para el regreso a clases. Foto: Xiomara Solano
Para alegría de su extensa y fiel clientela, Recorcholis Multitienda presentó este sábado 30 de agosto sus nuevos espacios del área de papelería, concepto abierto donde los niños pueden divertirse al seleccionar todo para su regreso a clases.

En una tarde llena de fantasía y diversión, los niños disfrutaron de los personajes de Stich y Ángela que compartieron agradables momentos con todos los asistentes con sus ocurrencias. Los más pequeños también realizaron hermosos dibujos y se llevaron varios presentes por parte de Recórcholis.

Cuentan con asesorías adecuadas. Foto: Xiomara Solano

En Recocholis se encuentran productos de las mejores marcas como Solita, Primavera, Skoller, Capi, entre otros, traídos con importación directa de la tienda, lo que permite ofrecer mejores precios del mercado y asegurando la originalidad de la mercancía ofrecida.

Los asistentes e invitados se mostraron complacidos con los nuevos espacios de Recorcholis y destacaron la calidad y buen gusto de todos los productos de la tienda, confirmando además que se consigue todo lo necesario para que los niños inicien sus clases sin contratiempos en lo útiles escolares.

Productos de excelente calidad. Foto: Xiomara Solano

En la tienda se encuentran desde lápices, crayones, marcadores, cuadernos, agendas, morrales y muchos más productos en su nueva área de papelería y a la vez, pueden adquirir sus tradicionales productos de juguetería, hogar, perfumería, ropa infantil, en las distintas áreas del lugar.

Recorcholis tiene la cuenta de Instagram @recorcholismultitienda2 y para contactarlos pueden comunicarse a los números (0424) 614.90.90 y (0412) 106.95.55.

Una tarde llena de diversión. Foto: Xiomara Solano

El horario de atención es: lunes a sábado de 9:00 a 7:00 pm, domingo 10:00 a 4:00 pm, y la tienda está ubicada en la Av. 15 Delicias entre calles 60 y 61. Edificio RECORCHOLIS. Para pagos aceptan Zelle – PayPal – Banesco Panamá – Bss al Cambio – Punto de Venta.

Muchas novedades en sus productos. Foto: Xiomara Solano
Stich y Angela divirtieron en grande a los niños. Foto: Xiomara Solano
Todo para el regreso a clases. Foto: Xiomara Solano
Las mejores marcas importadas directamente de las fábricas. Foto: Xiomara Solano
Recorcholis es un proyecto que avanza con el conecpto de multitienda. Foto: Cortesía.

Noticia al día

