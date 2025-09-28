Domingo 28 de septiembre de 2025
Al Dia

Recreación y salud animan a los participantes de la ciclovía en Maracaibo

La Dra. Barboza de Di Martino destacó que la ciclovía representa "un hermoso espacio" creado para el disfrute de los ciudadanos, invitando a todos a participar en la reactivación y consolidación de esta tradición

Por Christian Coronel

Recreación y salud animan a los participantes de la ciclovía en Maracaibo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La recreación y la salud se han convertido en los motores principales que impulsan la participación de los marabinos en la ciclovía de la ciudad, un espacio renovado y ampliado gracias a la gestión de la Alcaldía de Maracaibo a través de la dirección del Alcalde Gian Carlo Di Martino.

Así lo destacó la doctora Ana Clara Barboza de Di Martino, primera dama del municipio y directora de Desarrollo Social, quien subrayó la importancia de esta iniciativa.

Foto: Cortesía

La doctora Barboza de Di Martino destacó que la ciclovía representa "un hermoso espacio" creado para el disfrute de los ciudadanos, invitando a todos a participar en la reactivación y consolidación de esta tradición.

Foto: Cortesía

Resaltó, además, los beneficios del deporte y el despliegue de seguridad que asegura la protección de los participantes.

"Este es un esfuerzo que la Alcaldía de Maracaibo ha venido construyendo para todos los maracaiberos y maracaiberas, y ahora buscamos que se convierta en una actividad habitual cada domingo”, señaló con entusiasmo.

Foto: Cortesía

La primera dama se mostró especialmente contenta por haber participado personalmente en las actividades físicas, subrayando que la iniciativa, mantenía de manera itinerante, el objetivo es establecerla como un evento fijo cada domingo.

Actividades físicas recreativas

La ciclovía ofrece un espacio perfecto para la recreación y la convivencia social, abierto desde las 6:00 de la mañana e incluyen bailoterapia, Fit Combat y otros ejercicios, organizados frente a la entrada norte del Parque Vereda del Lago.

Marnic Gámez, presidente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDEPREC), informó que esta es la segunda semana consecutiva con actividades físicas en la ciclovía, es un tramo de casi 7 kilómetros en cual participaron más de 1.000 personas activamente involucradas, y se espera que “esa cifra siga aumentando”.

Foto: Cortesía

Además, destacó la colaboración de varios teams que animan las actividades, entre ellos Bailando con Franklin, Bailando con Rina, Yosi Dance, Bailando con Ingrid, Team Victoria y Vida Fitness, grupos que hacen vida en la ciudad y que acompañan al público en las sesiones recreativas organizadas por la Alcaldía.

Compromiso institucional con la salud y seguridad

Para garantizar que la jornada se desarrolle de manera segura y eficiente, cuenta con un amplio despliegue de funcionarios de seguridad y ambulancias.

El Servicio Autónomo de Salud Maracaibo (SAMAS), bajo la dirección de la Dra. Gaudí Colina, tiene un personal para atender cualquier eventualidad.

La directora de SAMAS explicó que se han dispuesto médicos y clínicas móviles para atender a los participantes, además de una ambulancia lista para traslados si fuera necesario.

Foto: Cortesía

Sin embargo, los primeros auxilios se prestan directamente en el sitio, asegurando que los participantes puedan disfrutar de las actividades con total tranquilidad.

“Desde SAMAS estamos comprometidos con la seguridad y bienestar de los marabinos, y por eso hemos dispuesto todo un equipo de profesionales para cubrir cualquier necesidad de salud que pueda surgir durante las actividades físicas”, comentó Gaudí Colina.

Yeli Josua, residente de la parroquia Olegario Villalobos, relató que comenzó a practicar bailoterapia en el año 2010 por recomendación de su médico y ha tenido resultados efectivos en su salud. Josua calificó como "magnífico" que la Alcaldía de Maracaibo haya dispuesto este espacio, ya que lo considera un "día adicional" para la actividad física, “Esta es una iniciativa muy positiva, espero que la sigan realizando”.

Nota de Prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Piamonte de Fernando Gutiérrez: Aquí se han sentado Luis Aparicio y El Puma

Piamonte de Fernando Gutiérrez: Aquí se han sentado Luis Aparicio y El Puma

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Un motorizado muerto al chocar contra una camioneta en Mara

Un motorizado muerto al chocar contra una camioneta en Mara

Hijo de Poncho Zuleta sufre robo en Valledupar

Hijo de Poncho Zuleta sufre robo en Valledupar

Falleció Russell Nelson, el presidente más longevo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Falleció Russell Nelson, el presidente más longevo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Eran zulianos los ocupantes de las camionetas volcadas en la carretera Coro-Punto Fijo

Eran zulianos los ocupantes de las camionetas volcadas en la carretera Coro-Punto Fijo

Imponente discurso de Meloni:

Imponente discurso de Meloni: "Si te sientes ofendido por el crucifijo, no es aquí donde debes vivir"

Baralt se sumó al simulacro nacional luego de registrarse los sismos en la región zuliana

Baralt se sumó al simulacro nacional luego de registrarse los sismos en la región zuliana

Pereció motorizado tras sufrir un accidente vial en la C-2 de Maracaibo

Pereció motorizado tras sufrir un accidente vial en la C-2 de Maracaibo

Selena Gomez y Benny Blanco celebran su boda en California tras dos años de relación

Selena Gomez y Benny Blanco celebran su boda en California tras dos años de relación

Ataque ruso con drones y misiles deja cuatro muertos en Ucrania este domingo

Ataque ruso con drones y misiles deja cuatro muertos en Ucrania este domingo

Hallan a hombre muerto en Fundabarrios

Hallan a hombre muerto en Fundabarrios

UNT vuelve a Cristo de Aranza donde realizó otra jornada social

UNT vuelve a Cristo de Aranza donde realizó otra jornada social

Bill Gates y otros CEO apoyan la semana laboral de tres días gracias a la IA

Bill Gates y otros CEO apoyan la semana laboral de tres días gracias a la IA

Tragedia en India: Al menos 36 muertos en una estampida

Tragedia en India: Al menos 36 muertos en una estampida

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

En Perú: Intentaron degollar a una venezolana cuando buscaba a su hijo al colegio

En Perú: Intentaron degollar a una venezolana cuando buscaba a su hijo al colegio

¡Regresó la reina! Yulimar Rojas compitió en Venezuela después de más de diez años

¡Regresó la reina! Yulimar Rojas compitió en Venezuela después de más de diez años

Papa León XIV denuncia que la miseria

Papa León XIV denuncia que la miseria "de pueblos enteros" se encuentra "a las puertas de la opulencia"

Cifra récord de siembra de maíz en Venezuela

Cifra récord de siembra de maíz en Venezuela

¡Lo hizo! Marc Márquez conquistó el campeonato de MotoGP por novena vez

¡Lo hizo! Marc Márquez conquistó el campeonato de MotoGP por novena vez

Noticias Relacionadas

Deportes

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Lamine Yamal ingresó en la segunda parte y dio la asistencia de la victoria (gol de Lewandowski)
Zulia

Recién casados hacen emotiva ofrenda al Potazo Chiquinquireño

Este gesto fue recibido con aplausos por los voluntarios y asistentes, quienes lo calificaron como una muestra viva de que el amor verdadero se expresa en la entrega a los demás
Al Dia

Pequeña Liga Judith de Negrette es una realidad

Inauguró su primer torneo este sábado en el estadio La Chamarreta de la Circunvalación 3
Nacionales

Venezuela simuló 411 escenarios de emergencia en simulacro convocado tras enjambre sísmico

El titular de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, señaló que se simularon "inundaciones, sismos, tsunamis, huracanes, golpes de calor, incendios, deslizamiento, ataques bélicos, conmoción social, intoxicación masiva, incendios por desechos sólidos, eventos tecnológicos, materiales peligrosos y contaminación de agentes biológicos"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025