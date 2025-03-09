Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Recuperaron el segundo cadáver de los menores ahogados en el Lago: El pequeño jugaba, el adolescente lo quiso ayudar y ocurrió la tragedia

Vecinos relataron que la tragedia ocurrió cuando el pequeño de seis años, jugando tomó un pedazo de anime lo usó como balsa y se adentró a las aguas

Por Noticia al Dia

Recuperaron el segundo cadáver de los menores ahogados en el Lago: El pequeño jugaba, el adolescente lo quiso ayudar y ocurrió la tragedia
Foto. PNB
A las 10:00 pm del sábado 8 de marzo, fue encontrado el segundo cadáver del menor de siete años, Ángel Leandro que se ahogó en las riberas del Lago junto a un adolescente en sector El Bajo, municipio San Francisco del estado Zulia.

Lee también: http://Hallaron el cuerpo de un menor de edad de dos reportados como desaparecidos en El Bajo

Al ser reportados por sus familiares como desaparecidos, funcionarios de la división Lacustre de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) inició la búsqueda, encontrando el cuerpo sin vida del adolescente identificado como Yermey Chacín (16).

El rastreo para encontrar al pequeño continuó y fue hasta las 10: pm, dos horas después de hacerse la denuncia, que se realizó el hallazgo del infante.

Vecinos del barrio Villa Paraíso, donde residían los menores de edad, relataron que la tragedia ocurrió cuando el pequeño de siete años, jugando tomó un pedazo de anime lo usó como balsa y se adentró a las aguas para divertirse, pero fue arrastrado hasta las profundidades.

El adolescente al ver que su vecinito estaba en peligro, se lanzó a rescatarlo, pero ambos se ahogaron.

La Brigada de Emergencia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue le encargado de realizar las labores de búsqueda y rescate.

Noticia al Día/PNB

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Deportes

La fuerza del karate tradicional Shotokan escribió una nueva historia en el Zulia

Más de 150 atletas compartieron el tatami en un ambiente de respeto, disciplina y formación técnica, fortaleciendo el camino del karate-do Shotokan en el estado Zulia.
Al Dia

Maracucho en apuros: Con su humor alivia el malestar en pleno aguacero

El humor maracucho suele hacer reír por su espontaneidad y su toque de picardía, que se refleja en su forma de ser y ocurrencias.
Nacionales

"Maduro dijo que nos preparemos para la transición, a la lucha armada": Diosdado Cabello

El despliegue estadounidense en aguas del Caribe sur ha supuesto una nueva escalada de tensiones entre Washington y Caracas.

Al Dia

Nubes grises anuncian que caerá palo de agua en Maracaibo la tarde de este 19-Sept

La tarde de este viernes 19 de septiembre, nubes grises y una temperatura sofocante anuncian que caerá un palo de…

