Recuperaron el segundo cadáver de los menores ahogados en el Lago: El pequeño jugaba, el adolescente lo quiso ayudar y ocurrió la tragedia

A las 10:00 pm del sábado 8 de marzo, fue encontrado el segundo cadáver del menor de siete años, Ángel Leandro que se ahogó en las riberas del Lago junto a un adolescente en sector El Bajo, municipio San Francisco del estado Zulia.

Al ser reportados por sus familiares como desaparecidos, funcionarios de la división Lacustre de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) inició la búsqueda, encontrando el cuerpo sin vida del adolescente identificado como Yermey Chacín (16).

El rastreo para encontrar al pequeño continuó y fue hasta las 10: pm, dos horas después de hacerse la denuncia, que se realizó el hallazgo del infante.

Vecinos del barrio Villa Paraíso, donde residían los menores de edad, relataron que la tragedia ocurrió cuando el pequeño de siete años, jugando tomó un pedazo de anime lo usó como balsa y se adentró a las aguas para divertirse, pero fue arrastrado hasta las profundidades.

El adolescente al ver que su vecinito estaba en peligro, se lanzó a rescatarlo, pero ambos se ahogaron.

La Brigada de Emergencia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue le encargado de realizar las labores de búsqueda y rescate.

