Reducen la sentencia de los hermanos Menéndez: Podrían quedar en libertad

Ya llevan 35 años encarcelados por asesinar a sus padres en 1989

Por Candy Valbuena

Reducen la sentencia de los hermanos Menéndez: Podrían quedar en libertad
Un juez de Estados Unidos redujo este martes la condena de cadena perpetua a los hermanos Lyle y Erik Menéndez, una decisión que abre la posibilidad de que obtengan la libertad por el asesinato de sus padres en 1989, en medio del mediático caso.

Los hermanos, que llevan más de 35 años en la cárcel, estaban condenados a una pena de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

La decisión, tomada por el juez Michael Jesic, reduce esa pena a entre 50 años de cárcel y cadena perpetua, lo que les permitirá solicitar una audiencia para salir en libertad provisional.

"Creo que han hecho lo suficiente en estos 35 años como para que algún día tengan la oportunidad" de salir en libertad, afirmó el magistrado durante la audiencia celebrada en Los Ángeles (California).

El mayor de los hermanos, Lyle, mostró al finalizar la audiencia una "profunda vergüenza" por la persona que fue 35 años atrás. "Cometí un acto atroz contra dos personas que tenían derecho a vivir: mi madre y mi padre", dijo.

Erik, por su parte, asumió toda la responsabilidad por el crimen: "Disparé las cinco balas contra mis padres y luego volví para recargar. Le mentí a la policía. Le mentí a mi familia. Lo siento de verdad".

Desenlace

La audiencia es el desenlace de años de esfuerzos de la familia de Erik y Lyle Menéndez para lograr su liberación.

Anamaria Beralt, prima de los hermanos y una de las principales defensoras de su causa, aseguró al finalizar la audiencia que las palabras de los hermanos fueron "muy conmovedoras", por lo que se mostró contenta de que todo el mundo las haya "podido escuchar".

Serie de Netflix

El caso recobró notoriedad pública gracias a la exitosa serie de Netflix ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’, a la que se sumaron un documental y el revuelo generado por una nueva generación que observa con otros ojos a quienes antes fueron considerados asesinos despiadados.

Tras dos juicios, los hermanos fueron hallados culpables del asesinato de sus padres, Kitty y José Menéndez, ocurrido el 20 de agosto de 1989 en su casa de Beverly Hills, en un controvertido caso en el que los jóvenes denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de su padre, de origen cubano.

Inicialmente, Erik y Lyle afirmaron a la Policía que encontraron los cuerpos sin vida de sus padres tras haber pasado la tarde fuera de casa, pero levantaron sospechas cuando comenzaron una vida de excesos tras acceder a la fortuna familiar.

Lee también: Fiscalía de Los Ángeles pidió reabrir el caso de los hermanos Menéndez

Noticia al Día/Con información de EFE

Sucesos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Su madre, Carol Velásquez (42), informó a través de un contacto telefónico con Noticia al Día que tras la repentina ausencia de su hija y nietos decidió colocar la denuncia ante las autoridades del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), por el temor que algo malo le haya ocurrido.

Zulia

Despliegan vacunación en zonas fronterizas: Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas

La Semana Andina de Vacunación en Fronteras es una iniciativa regional que impulsan Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, Perú y Venezuela para abordar de manera efectiva con inmunización las zonas fronterizas
Al Dia

El venezolano Danny Ocean lidera junto a Bad Bunny las nominaciones de Premios Juventud

Por primera vez Premios Juventud se celebrarán fuera de Estados Unidos con el objetivo de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Ciudad de Panamá, el próximo 25 de septiembre.
Sucesos

FANB desmanteló astillero clandestino en la Guajira venezolana

En el lugar, habilitado en medio de densos manglares para no ser descubierto con drones o aviones, las autoridades castrenses localizaron una gran cantidad de materiales y herramientas, con las que se fabrican embarcaciones semi sumergibles de madera o fibra de vidrio.

