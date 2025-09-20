

La intérprete estadounidense Whitney Houston, fallecida en 2012 a los 48 años, regresa este sábado 20 de septiembre a los escenarios con una nueva gira por Estados Unidos. Gracias a la Inteligencia Artificial (IA), su inigualable voz revive para esta nueva serie de conciertos.



Bajo el nombre ‘The Voice of Whitne, Una Celebración Sinfónica, el concierto "transporta a los seguidores al mundo musical de Houston, con orquestas en vivo que se presentan junto con su voz y grabaciones inéditas", indica el sitio web de la cantante.

Whitney Elizabeth Houston fue una cantante, compositora, productora discográfica, actriz, empresaria y modelo estadounidense. Apodada "la Voz", es una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos, con más de 240 millones de producciones musicales en todo el mundo.



El proyecto iniciado por los herederos de la artista en colaboración con la empresa de IA Moisés.ai para honrar su legado, fue creado a través de la extracción de la voz de la cantante de sus grabaciones de estudio.



"Tuvimos que aislar la voz de Whitney de las grabaciones completamente mezcladas sin comprometer la fuerza emocional de su interpretación. Un concierto como este simplemente no habría sido posible hace cinco años, antes de que la tecnología de separación de voces alcanzara la precisión y fidelidad que ahora podemos ofrecer", explica por su parte el director ejecutivo de Moises.ai, Geraldo Ramos.



Una vez realizado este proceso, los socios creativos Park Avenue Artists, empresa que gestiona de artistas ganadores de premios Grammy, «extrajeron con éxito la voz de Houston de sus canciones, produciendo un audio con calidad cercana a la de un estudio de grabación, lo que permitió al equipo creativo materializar su visión y honrar su legado», agrega el escrito.

Recorrerá siete ciudades



La gira de Houston recorrerá siete ciudades en los próximos dos meses, comenzando en la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio, y culminando en la ciudad de Mesa, en el estado de Arizona el próximo 22 de noviembre.

La última canción que Whitney Houston grabó fue "Celebrate", un dueto con Jordin Sparks, para la película Sparkle, donde ella también actuó, según menciona Antena 3. Esta canción fue grabada solo cuatro días antes de su fallecimiento en 2012.

