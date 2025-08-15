Viernes 15 de agosto de 2025
Al Dia

Regresan desde Texas 158 venezolanos al país con el plan Vuelta a la Patria
Un total de 158 venezolanos retornaron este viernes al país desde la ciudad de Harlingen, Texas, Estados Unidos, como parte del Plan Vuelta a la Patria, cuya iniciativa del Gobierno Bolivariano está destinada a garantizar el regreso seguro y digno de los ciudadanos venezolanos.

El vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, y fue recibido por la presidenta de la Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, y funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana, quienes ofrecieron atención integral a los pasajeros.

Entre los repatriados se encuentran 118 hombres, 22 mujeres, 11 niños y 7 niñas, quienes fueron posteriormente atendidos por la Policía de Migración.

Con este nuevo vuelo, la cantidad de connacionales que han regresado a Venezuela asciende a más de nueve mil. Sin duda, una iniciativa de la Revolución Bolivariana que no solo contribuye con la reunificación familiar, sino que además asegura la integridad y el retorno digno de las ciudadanas y ciudadanos al territorio nacional.

