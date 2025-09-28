¡Regresó la reina! Yulimar Rojas compitió en Venezuela después de más de diez años

La reina del salto triple, Yulimar Rojas, compitió este sábado 27 de septiembre en Venezuela, durante la III Parada de la Liga Nacional de Atletismo, celebrada en el Estadio Olímpico Nacional Brígido Iriarte de Caracas.

Rojas, dueña del récord mundial bajo techo y al aire libre, recibió fuertemente el cariño de la gente, que pudo disfrutar de su talento.

La criolla demostró su jerarquía alcanzando las siguientes marcas: Primer intento: 13,85 metros; segundo intento: Invalidado; tercer intento (Mejor marca): 14,38 metros y cuarto intento: 14,24 metros.

Esta significó la primera competencia de Rojas en nuestro país en quince años, y se celebra después de su reciente participación en la Copa del Mundo de Atletismo, donde ganó la medalla de bronce.

La caraqueña sufrió una lesión en el tendón de Aquiles en 2024, que no la dejó participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El regreso de Yulimar Rojas a Venezuela se vive salto a salto 💙.

👉 Primer intento: 13.85 m

👉 Segundo intento: foul

👉 Tercer intento: 14.38 m

👉 Cuarto intento: 14.24 m



Aquí les mostramos el video de su más reciente salto, que hizo vibrar al público. 🙌✨ pic.twitter.com/i0xaNAYYg5 — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) September 28, 2025

Noticia al Día