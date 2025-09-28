Domingo 28 de septiembre de 2025
Al Dia

¡Regresó la reina! Yulimar Rojas compitió en Venezuela después de más de diez años

Recibió fuertemente el cariño de la gente, que pudo disfrutar de su talento

Por Christian Coronel

¡Regresó la reina! Yulimar Rojas compitió en Venezuela después de más de diez años
La reina del salto triple, Yulimar Rojas, compitió este sábado 27 de septiembre en Venezuela, durante la III Parada de la Liga Nacional de Atletismo, celebrada en el Estadio Olímpico Nacional Brígido Iriarte de Caracas.

Rojas, dueña del récord mundial bajo techo y al aire libre, recibió fuertemente el cariño de la gente, que pudo disfrutar de su talento.

La criolla demostró su jerarquía alcanzando las siguientes marcas: Primer intento: 13,85 metros; segundo intento: Invalidado; tercer intento (Mejor marca): 14,38 metros y cuarto intento: 14,24 metros.

Esta significó la primera competencia de Rojas en nuestro país en quince años, y se celebra después de su reciente participación en la Copa del Mundo de Atletismo, donde ganó la medalla de bronce.

La caraqueña sufrió una lesión en el tendón de Aquiles en 2024, que no la dejó participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

