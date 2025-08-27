Rehenes liberados y secuestrador detenido tras un robo fallido en Coro, estado Falcón

Un robo con toma de rehenes se registró la noche del martes en una venta de hortalizas en la urbanización Los Médanos, conocida como Fundabarrios, en Coro, estado Falcón.

El incidente culminó sin víctimas, con la liberación de los rehenes y la detención del secuestrador.

El suceso comenzó cuando dos delincuentes irrumpieron en el local. Uno de ellos, Joandri José Aldana Castillo, de 38 años, alias "Cabeza de Bloque", se encontraba dentro del establecimiento cometiendo el robo, mientras que su cómplice esperaba afuera en una motocicleta.

Al percatarse de la presencia de una patrulla de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el cómplice huyó de inmediato.

Joandri, quien había quedado atrapado en el interior, se atrincheró y extrajo una granada que llevaba oculta. Con esta, amenazó con hacerla estallar si los funcionarios irrumpían en el local. La situación se convirtió en una toma de rehenes.

Negociaciones y liberación de rehenes



En medio de las negociaciones con los cuerpos de seguridad, el delincuente permitió la salida de dos personas: un hombre y una mujer. Sin embargo, mantuvo como rehén a otra mujer. Más de 100 funcionarios policiales y militares, incluyendo efectivos de la GNB y la División Contra Secuestro y Extorsión, se desplegaron en el lugar.

Joandri, quien exigía la presencia de un fiscal y solicitó cigarrillos, se mostró renuente a entregarse y, según fuentes policiales, habría considerado el tiempo que podría pasar en prisión por sus acciones. En ese momento, se mantuvo en el interior del local mientras sostenía a la última rehén con un brazo y sujetaba la granada con la otra mano.

Finalmente, a las 10:14 de la noche, la última rehén fue liberada. Siete minutos más tarde, a las 10:21 pm, Joandri fue detenido y sacado del lugar bajo una fuerte custodia.

Antecedentes del delincuente

Los dos delincuentes fueron plenamente identificados, pero solo Joandri José Aldana Castillo, alias “Cabeza de Bloque”, fue detenido. El sujeto ya tenía antecedentes penales:

10 de septiembre de 2010: Fue arrestado por porte ilícito de arma de fuego después de protagonizar un tiroteo en la avenida Buchivacoa.

15 de diciembre de 2012: Fue detenido nuevamente por el mismo delito en Falcón.

La GNB y la División Contra Secuestro y Extorsión, bajo el mando del comisario Ángel Peraza, lograron una victoria al resolver el caso sin heridos ni víctimas. El general de Brigada Miguel Morales Miranda confirmó que el procedimiento fue impecable.

Noticia al Día/Gerardo Moron