Martes 16 de septiembre de 2025
Al Dia

Reina Camila se ausenta del funeral de la duquesa de Kent por sinusitis

La reina Camila se ha visto obligada a cancelar su asistencia al funeral de la duquesa de Kent, que se llevará a cabo hoy en la Catedral de Westminster, debido a una aguda sinusitis.

Por Pasante1

Reina Camila se ausenta del funeral de la duquesa de Kent por sinusitis
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La reina Camila fue obligada a cancelar su asistencia al funeral de la duquesa de Kent, que se llevará a cabo hoy en la Catedral de Westminster, debido a una aguda sinusitis. Esta decisión ha sido anunciada por el Palacio de Buckingham, que ha expresado el "profundo pesar" de la reina por no poder cumplir con este importante compromiso, especialmente en una semana crítica para la realeza británica.

Lee también: Murió el actor Robert Redford

La ausencia de Camila es notable no solo por el evento en sí, sino también porque coincide con la inminente visita de Estado del presidente Donald Trump al Reino Unido, programada para mañana.

A pesar de su estado de salud, se confirmó que la reina tiene la intención de participar en los actos relacionados con esta visita, que incluyen un recibimiento formal en el Castillo de Windsor junto al rey Carlos III. Este evento contará con un tradicional paseo en carruaje, una exhibición militar y un banquete de Estado, lo que subraya la importancia institucional de la ocasión.

Con solo 24 horas para recuperarse, la reina de 78 años enfrenta una presión considerable para estar en condiciones adecuadas para recibir a Trump y a la primera dama, Melania Trump.

La agenda real es intensa y, además de los compromisos del miércoles, Camila y Melania están programadas para visitar una exposición en el Castillo de Windsor al día siguiente. Esta muestra se centra en la Casa de Muñecas de la reina María de Teck, bisabuela del rey Carlos III, lo que añade un toque histórico a su visita.

La situación de salud de la reina Camila genera preocupación, no solo por su bienestar, sino también por la logística y el protocolo que rodean la visita del presidente estadounidense. La realeza británica siempre se encuentra bajo el escrutinio público, y la incapacidad de Camila para asistir a un evento tan significativo podría generar especulaciones sobre su estado de salud y su papel en la monarquía.

Mientras tanto, el funeral de la duquesa de Kent se llevará a cabo con la presencia de otros miembros de la familia real y dignatarios, quienes rendirán homenaje a su vida y legado. Sin duda, la ausencia de Camila será sentida en este momento solemne, pero su compromiso de participar en la visita de Trump refleja la importancia que asigna a sus funciones reales, incluso en momentos de dificultad personal.

Noticia al Día/Pasante/Leila González

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Cómo identificar un casino en línea confiable

Cómo identificar un casino en línea confiable

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas:

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas: "Se acaba la dependencia de Colombia del armamento de EEUU"

Murió el actor Robert Redford

Murió el actor Robert Redford

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Adolescente venezolana muere arrollada por un acosador ebrio en Nueva York

Adolescente venezolana muere arrollada por un acosador ebrio en Nueva York

Noticias Relacionadas

Al Dia

Reina Camila se ausenta del funeral de la duquesa de Kent por sinusitis

La reina Camila se ha visto obligada a cancelar su asistencia al funeral de la duquesa de Kent, que se llevará a cabo hoy en la Catedral de Westminster, debido a una aguda sinusitis.

Sucesos

Capturado "El Harold" presunto integrante del "Tren del Norte" en Maracaibo

Se grabó y lo publicó en Tik tok
Al Dia

Septiembre y octubre, los meses en donde se reordena el mapa deportivo

Cómo se acomodan las principales ligas deportivas hacia el último trimestre del año.
Al Dia

Adolescente venezolana muere arrollada por un acosador ebrio en Nueva York

Al parecer, la joven rechazó al hombre y por eso arremetió de esa manera

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025