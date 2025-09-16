La reina Camila fue obligada a cancelar su asistencia al funeral de la duquesa de Kent, que se llevará a cabo hoy en la Catedral de Westminster, debido a una aguda sinusitis. Esta decisión ha sido anunciada por el Palacio de Buckingham, que ha expresado el "profundo pesar" de la reina por no poder cumplir con este importante compromiso, especialmente en una semana crítica para la realeza británica.

La ausencia de Camila es notable no solo por el evento en sí, sino también porque coincide con la inminente visita de Estado del presidente Donald Trump al Reino Unido, programada para mañana.

A pesar de su estado de salud, se confirmó que la reina tiene la intención de participar en los actos relacionados con esta visita, que incluyen un recibimiento formal en el Castillo de Windsor junto al rey Carlos III. Este evento contará con un tradicional paseo en carruaje, una exhibición militar y un banquete de Estado, lo que subraya la importancia institucional de la ocasión.

Con solo 24 horas para recuperarse, la reina de 78 años enfrenta una presión considerable para estar en condiciones adecuadas para recibir a Trump y a la primera dama, Melania Trump.

La agenda real es intensa y, además de los compromisos del miércoles, Camila y Melania están programadas para visitar una exposición en el Castillo de Windsor al día siguiente. Esta muestra se centra en la Casa de Muñecas de la reina María de Teck, bisabuela del rey Carlos III, lo que añade un toque histórico a su visita.

La situación de salud de la reina Camila genera preocupación, no solo por su bienestar, sino también por la logística y el protocolo que rodean la visita del presidente estadounidense. La realeza británica siempre se encuentra bajo el escrutinio público, y la incapacidad de Camila para asistir a un evento tan significativo podría generar especulaciones sobre su estado de salud y su papel en la monarquía.

Mientras tanto, el funeral de la duquesa de Kent se llevará a cabo con la presencia de otros miembros de la familia real y dignatarios, quienes rendirán homenaje a su vida y legado. Sin duda, la ausencia de Camila será sentida en este momento solemne, pero su compromiso de participar en la visita de Trump refleja la importancia que asigna a sus funciones reales, incluso en momentos de dificultad personal.

