Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Reinauguran la Secretaría Docente de la Facultad de Ingeniería en LUZ

La recuperación de estos espacios es en pro de toda la comunidad universitaria

Por Noticia al Dia

Reinauguran la Secretaría Docente de la Facultad de Ingeniería en LUZ
Foto: Rosell Oberto
En el marco del Proyecto Recuperación de Espacios Académicos y administrativos, la mañana de este martes 11 de marzo se llevó a cabo la reinauguración de la Secretaria docente de las Escuela Civil, Petróleo, Mecánica, Geodesia, Química, Eléctrica e Industrial, así como el equipamiento y la actualización tecnológica en la Facultad de Ingeniería en La Universidad del Zulia (LUZ).

Foto: Rosell Oberto

En el acto estuvieron presentes las autoridades universitarias: Dra. Marlene Primera Galué, secretaria de la Universidad del Zulia, Mario Herrera Boscán, decano de la Facultad de Ingeniería y Rafael Morán, secretario docente de la Facultad de Ingeniería; directores de Escuelas, secretarios docentes , directores y coordinadores de la Facultad de Ingeniería y de las dependencias centrales, invitados especiales, personal obrero, personal administrativo y Alexander González, representante estudiantil ante el Consejo Universitario de LUZ.

Foto: Rosell Oberto

Durante la ceremonia, Marlene Primera extendió sus agradecimientos a egresados, profesores, decano, entre otros; quienes con sus aportes contribuyeron a materializar con éxito el logro alcanzado « agradezco al decano Mario Herrera y a su valioso equipo que lo acompaña a hacer posible lo imposible, eso se obtiene con fe, compromiso, amor y ética por las instituciones, expresó.

Por su parte, Mario Herrera resaltó la importancia del reacondicionamiento de la Secretaria Docente de la Facultad de Ingeniería, explicó que: «El trabajo que hace la Secretaría Docente es un trabajo arduo donde se requiere un compromiso importante con nuestros estudiantes y nuestros profesores, sin ellos realmente la Universidad perdería sentido porque no tendríamos proceso de ingresos, proceso de prosecución ni proceso de egreso en nuestra institución y eso es parte de la misión de esa labor que nuestra alma mater realiza para beneficio de nuestro país. Que tengamos hoy un espacio adecuado, digno y apropiado donde desarrollar las actividades y prestar nuestros servicios a nuestro alumnado, nuestra razón de ser, es vital».

Foto: Rosell Oberto

Un proyecto de la Gran Misión Venezuela Bella

A su vez, Herrera mencionó el apoyo recibido por parte de la ‘Gran Misión Venezuela Bella’ en esta importante obra: «Tengo que reconocer al Ejecutivo Nacional a través de la misión ‘Venezuela Bella’ el rescate académico de toda esta Ala así como también el del Ala B, que ha sido justamente producto de ese esfuerzo que se ha realizado en brindar mejores condiciones para que nuestros estudiantes tengan esa formación, ese día a día en los espacios de nuestra Facultad».

Mientras que el profesor Rafael Morán expresó sentirse muy agradecido por la recuperación de estos espacios «Yo me siento muy complacido por las obras realizadas estas ultimas tres semanas por la Dra. Marlene Primera, desde hace mucho tiempo teníamos algunos deterioros y gracias a la intervención oportuna de la profesora Marlene estos espacios han sido rescatados, nos sentimos agradados y con muchas más ganas de llevar el bien del servicio a los estudiantes, y profesores, considerando que para nosotros siempre ha sido y será la parte más importante del proceso educativo, a ellos nos debemos y para ellos seguiremos trabajando, en conjunto y en equipo con el decano de esta Facultad».

Rosell Oberto/NAD

LA PAZ: El anhelo más profundo de toda la humanidad

El Día Internacional de la Paz celebra el poder de la solidaridad mundial para construir un mundo pacífico y sostenible.
Deportes

¡Orgullo nacional! La Vinotinto U17 de Voleibol se corona campeona de Sudamérica

​La actuación de las jóvenes atletas fue memorable, pero destacaron de manera especial los nombres de Yalesca Colina y Armanda Pacheco
Educación

Seis jóvenes venezolanos representan al país en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía en Rusia

La ciudad de Sochi, Rusia, se convirtió en el epicentro de la ciencia y la curiosidad con el inicio de…
Zulia

Activan servicio de agua para el municipio Cabimas

La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el Servicio Gravedad Red Alta/Laureles/Ciudad Sucre, este domingo, 21 de septiembre para…

